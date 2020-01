"El mejor del mundo": los elogios de Guardiola a un técnico argentino

En esta ocasión, el español que dirige al Manchester City tuvo palabras elogiosas para un director técnico argentino a quien consideró como "el mejor del mundo". ¿El elogiado? Marcelo Bielsa, actual entrenador del Leeds de la segunda división inglesa.

Durante una conferencia de prensa, Guardiola fue consultado por el pase del joven atacante colomboinglés, Ian Poveda, quien llega al Leeds proveniente desde el City a sus 19 años, relegado por las figuras internacionales del equipo celeste.

"Poveda es joven, tiene que jugar, no pudo y creo que Leeds United es un desafío increíble para entrenar con uno de los mejores o quizás el mejor técnico del mundo por cómo ayuda a los jugadores a que sean mejores", explicó Pep, ensalsando la figura del "Loco".

Pero no es la primera vez que el exjugador catalán elogia al rosarino. Cada vez que puede, le dedica palabras afectuosas. Por ejemplo, en el 2017, sostuvo: "Mi admiración por Marcelo Bielsa es enorme porque mejora mucho a sus jugadores. Nunca he conocido a un jugador que haya estado con Bielsa que no me haya hablado bien sobre él.

"Me ayudó mucho con sus consejos cada vez que hemos hablado. Para mí es el mejor entrenador del mundo, y estoy deseando verlo en el Lille la próxima temporada. Sus jugadores serán impresionantes", había analizado el exBarcelona, cuando al argentino dirigía en Francia.

Ian Poveda Ian Poveda, la joven promesa del Manchester City cedida al Leeds United.

Incluso, Guardiola defendió al exentrenador de la Argentina cuando estalló el escándalo de espionaje en el fútbol inglés, al descubrirse un infiltrado del Leeds en los entrenamientos del Derby County, lo que le valió una sanción económica al "Loco".

Actualmente, el Leeds marcha segundo en el Championship inglés, a un punto del Albion y, de mantenerse así, ambos estarían logrando el ascenso a la Pemier League. Los dirigidos por el exNewell's enfrentarán esta martes al Milwall.