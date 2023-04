Joven que denunció abuso en Boca: "Pensé que el club me iba a cuidar"

La jefa de prensa del plantel de fútbol femenino del Club Atlético Boca Juniors , Florencia Marco , quien denunció por abuso sexual a Jorge Martínez , el director técnico del equipo, declaró sentirse "dolida" porque el club no la "protegió" y recién actuó contra el denunciado cuando el caso tomó estado público.

"Boca fue y es mi casa hace 11 años; todavía no entiendo cómo estoy llevando esto adelante; me costó más de un año poder hacerlo y no soy la única", expresó Marco.