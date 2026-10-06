La fortuna de Novak Djokovic: ¿a cuánto asciende el patrimonio del rey del tenis?

El serbio construyó un patrimonio millonario a partir de sus resultados deportivos, acuerdos comerciales y una cartera cada vez más diversificada.

Es una de las figuras más reconocidas de la historia del tenis mundial.

Novak Djokovic convirtió una carrera extraordinaria en una de las mayores fortunas del deporte mundial. A los 39 años, el tenista serbio continúa compitiendo al máximo nivel y, además de los ingresos obtenidos en los torneos, sostiene una red de acuerdos comerciales millonarios y proyectos empresariales que van mucho más allá del circuito profesional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Djokovic es el jugador con mayor recaudación en premios de la historia de la ATP y, mientras continúa su carrera, sigue sumando millones a una cuenta que ya supera ampliamente la barrera de los u$s190 millones .

Una parte fundamental de la fortuna de Djokovic proviene de los premios obtenidos durante más de dos décadas como profesional. La ATP registra u$s192.688.360 en premios acumulados entre singles y dobles, una cifra que lo mantiene en el primer puesto histórico.

La carrera del serbio estuvo marcada por grandes títulos y duelos frente a otras figuras del tenis.

La diferencia con sus grandes rivales también resulta significativa. Rafael Nadal aparece por detrás con más de u$s134 millones, mientras que Roger Federer acumuló más de u$s130 millones en premios oficiales durante sus respectivas carreras.

Djokovic comenzó a construir este récord durante una etapa de dominio que se extendió por buena parte de la década de 2010. En 2011, por ejemplo, se convirtió en el primer jugador en superar los u$s12 millones de premios en una sola temporada . Años después, sus triunfos en los Grand Slam y en los Masters 1000 llevaron sus ingresos deportivos a niveles inéditos.

Su rendimiento en los torneos más importantes explica buena parte de esa recaudación. Djokovic ganó 24 títulos de Grand Slam, incluidos 10 Australian Open, siete Wimbledon, cuatro Roland Garros y tres US Open. En 2024, además, consiguió la medalla dorada olímpica en París y completó el denominado Golden Slam de carrera.

Protagonizó algunos de los partidos más recordados de las últimas décadas. Instagram Novak Djokovic

Patrocinios y marcas: los contratos millonarios fuera de las canchas

Los premios deportivos son apenas una parte del negocio. El otro gran motor de los ingresos de Djokovic está en su imagen internacional y en los acuerdos con compañías de distintos sectores.

Entre las marcas vinculadas con el tenista aparecen Lacoste, HEAD, ASICS y Hublot, además de otras asociaciones comerciales construidas durante diferentes etapas de su carrera. Su relación con Lacoste comenzó en 2017, después de su etapa como figura de Uniqlo.

Uno de los contratos más destacados es el que mantiene con HEAD, fabricante de equipamiento deportivo. Bloomberg Línea, citando estimaciones de medios especializados, señaló que ese acuerdo podría representar alrededor de u$s7,5 millones anuales.

Ese perfil comercial ayuda a explicar por qué su capacidad para generar dinero se mantiene incluso cuando juega menos torneos. Su nombre se convirtió en un activo comercial que trasciende el resultado de un partido.

El tenista serbio construyó una extensa trayectoria profesional desde sus primeros años en el circuito. Instagram Novak Djokovic

Negocios e inversiones: en qué invierte Novak Djokovic su dinero

El patrimonio de Djokovic también se fue diversificando hacia áreas relacionadas con salud, alimentación, tecnología deportiva y bienestar. En 2026, esa faceta tomó una nueva dimensión con su incorporación a General Atlantic como asesor estratégico global, una firma internacional de inversión que trabaja con compañías de crecimiento.

Entre sus proyectos aparece Cob Food, una marca de alimentos y snacks elaborados a base de sorgo, además de ILA by Novak Djokovic, una propuesta vinculada con hidratación y suplementos desarrollada junto a Waterdrop. También cuenta con participación en PlaySight Interactive, compañía especializada en tecnología y análisis aplicado al deporte.

Otra de sus inversiones relacionadas con el deporte es su participación como copropietario del club de fútbol francés Le Mans FC, dentro de un grupo inversor internacional.

Su vínculo con el sector del bienestar también incluye una colaboración con Joe & The Juice, donde asumió el rol de embajador de salud y bienestar y, según anunció el propio Djokovic, también se convirtió en accionista de la compañía. A esto se suma su patrimonio inmobiliario, con propiedades vinculadas a ciudades como Nueva York, Belgrado, Montecarlo y Marbella.

Los u$s240 millones de su patrimonio no representan simplemente el resultado de sumar los cheques obtenidos por ganar torneos. La fortuna del serbio se construyó a partir de una combinación de premios, publicidad, propiedades, participaciones empresariales e inversiones.