Juan Román Riquelme habló sobre los incidentes con la policía en el partido entre Boca y Gimnasia

En diálogo con Jorge Rial , por Radio 10 , el presidente de Boca contó que se ubicaba en su palco viendo los desafortunados incidentes y no dudó en salir a ponerle un freno a sus hinchas, que se estaban enfrentando con la policía.

"Son cosas de nuestro fútbol. Al final tuvimos la suerte de terminar el partido. Yo estaba mirando la situación desde arriba, iba avanzando y en un momento me salió de ir. Siento que tenemos que ir a ayudar" , comenzó su descargo Riquelme .

"A veces criticamos mucho a los hinchas de cualquier equipo o la policía, que es lo mas fácil, pero tengo que agradecerle a la policía porque entendieron que había chicos y pidieron disculpas por las cosas que tiraron", aseguró el dirigente.

Luego, también comentó la participación positiva que tuvieron los barrabravas en medio del descontrol. "Como muchas veces se los critica, ayer se acercaron unos barras hasta ahí y me ayudaron para que la gente se calme, para que cuidemos a los hinchas de Boca. Lo de anoche hay que tomarlo en cuenta y darles las gracias", afirmó Riquelme.

En tanto, contó cómo fue el particular momento que lo vio un hincha de remera blanca en la platea y fue directo a abrazarlo. "Fue maravilloso. El hombre que me abrazo ayer me dijo: 'Salí de aca que te van a lastimar'".

Por último, el presidente de Boca lamentó los malos momentos que se vivieron en la cancha de Newell's y reflexionó: "Hay que entender que el fútbol es un deporte, aunque lo vivamos de una manera diferente".