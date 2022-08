Riquelme habló del último escándalo en Boca y llenó de elogios a Ibarra

Embed "LOS CHICOS HAN TENIDO UNA DISCUSIÓN Y AHORA TENDRÁN QUE REFLEXIONAR" declaró Riquelme sobre lo ocurrido con Benedetto y Zambrano. @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/E5bjBbJnGn — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2022

“Los inconvenientes suelen ser en los entrenamientos, en un partido oficial es raro porque vos siempre estás enojado con el rival y terminás peleando con el contrario. No sé cómo fue que se llegó a esa situación, porque no estaba ahí. Las cosas que pasan ahí adentro, tienen que quedar ahí adentro. Me sorprende que la prensa se entere", aseguró Riquelme sobre la pelea y la filtración.

De paso, aprovechó para aclarar nuevamente cuál es su función en la institución y respaldar a sus empleados: “Yo no formo parte del Consejo, soy el vicepresidente de mi club. Yo estoy muy contento con la gente del Consejo, por más que reciban todos los cachetazos. Están haciendo un gran trabajo para el club".

Luego, Riquelme pasó rápido la página y comenzó a hablar maravillas del juego del Boca de Ibarra. ”El segundo tiempo con Racing fue parecido al de Corinthians, porque parecía que íbamos a estar todo el día y no íbamos a poder hacer un gol. El arquero de ellos sacó unas pelotas bárbaras y sacaron pelotas sobre la línea”, arrancó.

Embed "LA MISMA SENSACIÓN QUE CONTRA CORINTHIANS, LAS COSAS VAN BIEN" sentenció Riquelme analizando el empate contra Racing. @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/jRlMVOTRwC — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2022

”Cuando entran los chicos de inferiores, contra un rival muy importante y en una cancha con mucha gente, nos pone muy contentos porque significa que las cosas van bien”, destacó.

“Boca de local está siendo muy fuerte. De visitante nos estaba costando, por eso nos dejó muy conformes el segundo tiempo contra Racing, porque es un gran rival y fuimos muy superiores. El arquero de ellos tuvo una gran noche”, agregó Román.

Su banca a Ibarra y el futuro del DT

“Yo vivo con las cosas muy claras. Él tiene contrato hasta fin de año. Hace dos años que nos viene dirigiendo la Reserva y ganó dos títulos. Hizo los méritos para estar en este lugar. Hacía más de 10 años que la Reserva no ganaba un campeonato. Lo ha hecho de maravilla”, destacó Riquelme el trabajo de Ibarra.

”Quisiéramos jugar de la misma manera de local y de visitante. Pero sabíamos que después de quedar afuera de la Copa Libertadores con Corinthians nos íbamos a caer, porque el equipo debía haber pasado ese día y había mucha ilusión”, reconoció sobre los efectos de la eliminación.

Para cerrar, no confirmó la continuidad del DT: “¿Ibarra 2023? Nosotros queremos ganar mañana. No podemos pensar en lo que va a pasar el año que viene. Estamos muy contentos con el técnico que tenemos”.