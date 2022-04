Se cumplen 20 años del día que expulsaron a Riquelme tras la agresión a un rival

Embed

El árbitro era Fabián Madorrán, que vio con sorpresa la reacción de Riquelme, pero no pudo ver el inicio del entredicho. “Fabián, me metió el dedo en culo”, le dijo Riquelme, pero no fue excusa y vio la roja. Era su primera expulsión como profesional, de las tres que tuvo en toda su carrera.

Casualmente, Santa Cruz también se fue expulsado minutos más tarde, pero por doble amarilla por otros lances del juego que terminó ganando Banfield 1-0.

Tras aquel dedo indebido, el protagonista del episodio -que sólo tuvo 40 oportunidades en Primera División- dijo: “Se hacen muchas cosas en el fútbol que nadie conoce. Se toca todo, no sólo la cola. Mientras no te vean, vale todo”.

"Fue un reflejo nomás, no fue buscada ni porque era Riquelme. Nadie me mandó, como se dijo en su momento. Cuando lo voy a marcar, yo estaba ciego buscando la pelota y me sale ponerle la mano ahí sin querer, ja. Después me di cuenta que era Riquelme", aseguró tiempo después en diálogo con Infobae.

"No me dolió, pero me dejó una marca, eh. Me quedó un moretón arriba del ojo", sentenció. Y agregó: "Todo quedó ahí, lo que pasa en la cancha muere ahí".