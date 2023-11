Jugadoras de Las Leonas llamaron a "no votar a Milei" en el balotaje del domingo

Dos jugadoras del seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped se manifestaron en contra del candidato libertario. Además, se refirieron a los dichos de Diana Mondino, diputada electa de La Libertad Avanza y eventual canciller de Milei, que comparó el matrimonio igualitario con "no querer bañarse y tener piojos".

Las Leonas llamaron a "no votar a Milei"

Victoria Granatto y Silvina D'Elia , jugadoras de Las Leonas , compartieron un posteo que llama a no votar al candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei , en el balotaje del próximo domingo.

"Porque soy mujer. Porque soy deportista y sin el Estado Nacional no podría haber representado nunca a mi país. Porque soy egresada de la Universidad Nacional y si no hubiese sido pública, no hubiese podido ni pensar en estudiar", escribió este martes Granatto en una historia de su cuenta personal de Instagram.