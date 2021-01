La venta de jugadores argentinos en 2020 generó u$s313,3 millones

Fuera del podio se situaron: 4) Francia, 684; 5) España, 558; 6) Nigeria, 493; 7) Colombia, 487; 8) Ghana, 445; 9) Serbia, 431 y 10) Portugal, 365. Si se tiene en cuenta la cantidad de dinero que se movió por transferencias de acuerdo con nacionalidades, los jugadores argentinos generaron el sexto mayor flujo de dinero con 313,3 millones de dólares. En primer lugar, se ubicó Brasil con u$s 734 millones; luego le sigue España con u$s 612 millones; Alemania con 395,2 millones; Portugal, con u$s 393,6 millones y Francia, con u$s 319,5 millones.

El progreso histórico de las cinco principales nacionalidades por gasto total en monto de transferencias muestra una disminución considerable para los brasileños desde 2018, como así también para los franceses y portugueses. Los españoles han mantenido un nivel relativamente estable, con tendencia al alza, mientras que los alemanes experimentaron un aumento repentino en 2020, principalmente debido a las transferencias de Kai Havertz, Leroy Sané y Timo Werner. El Reporte Global del Mercado de Transferencias también identificó la cantidad de traspasos en función de los clubes de las diferentes federaciones. Tomando en cuenta la Conmebol, Boca, con 22 y Talleres de Córdoba con 18, figuran en el top ten. El ranking lo encabeza Fluminense (Brasil) 26; Palmeiras (Brasil) 25; Athletico Paranaense (Brasil) 23; Flamengo (Brasil) 23; Boca Juniors (Argentina) 22; Londrina (Brasil) 19; Atletico MG (Brasil) 19; Talleres de Córdoba (Argentina) 18; Olimpia (Paraguay) 18 y Corinthians (Brasil) 18.