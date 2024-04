Jugó en el fútbol español y su vida dio un giro: stripper de Netflix y teatro en calle Corrientes

Después del Málaga, a Mosquera se le abrió la posibilidad de jugar en el Athletic Club de Bilbao en el norte del país europeo. En el “Aleti” empezó a cobrar un sueldo similar al de su padre a los 16 y notó que las cosas empezaron a cambiar: el fútbol ya no era un juego sino un trabajo con presiones y responsabilidades. A su vez, vio que en el ambiente propio del deporte se respira una competencia voraz, donde no solo era cuestión diaria con los rivales de turno, sino también con sus propios compañeros. “Antes todos jugábamos felices, marcabas un gol y otro se alegraba. Llegó un momento que era competencia, y si tú marcas, yo no me alegro. Estás compitiendo con tu compañero. Y ese es el error”, comentó el exdefensor.

A lo largo de esos años, el exmarcador central fue cambiando de equipos sin poder asentarse en ninguno de ellos. Además de jugar en el Málaga y en el Bilbao, Jesús estuvo en el Betis, Vélez C.F y Antequera. Sin embargo, pasaba el tiempo y la subida a primera se hacía más difícil. Un día, a los 24 años, decidió colgar los botines y se encontró con el mismo destino que atraviesan muchos, pero que pocos ven. ¿Qué hace un chico que toda su vida la dedicó al fútbol cuando no logra llegar a primera?

Qué hizo Jesús Mosquera tras su retiro del fútbol

Luego de colgar los botines, Jesús Mosquera nunca imaginó que su camino lo llevaría hacia la actuación. Todo comenzó cuando fue descubierto por una asistente de casting mientras se ejercitaba en un gimnasio. La audición fue para participar en la serie de Netflix "Toy Boy". Parecía surrealista al principio, pero Mosquera decidió aventurarse en este nuevo territorio desconocido.

Superando las expectativas de todos, Mosquera impresionó en los castings y consiguió el papel principal en la serie. Interpretando a un stripper, Jesús cautivó a la audiencia con su carisma y talento, convirtiéndose en una figura destacada y reveladora en el mundo del drama.

El éxito de la serie de Netflix le abrió las puertas a nuevas oportunidades, incluida una invitación para unirse al elenco de la obra teatral "Somos Nosotros" en la calle Corrientes. En la obra actúo con grandes intérpretes argentinos como Denise Dumas, Sofía Pachano, Gastón Soffritti y Lionel Arostegui. Dirigida por Ariel del Maestro, la obra cautivó a los espectadores argentinos en 2023.

Jesús Mosquera en "Somos Nosotros"

Es un hecho que, en la actualidad, con 31, Mosquera no piensa en volver al mundo del fútbol. Pese a eso, el deporte que lo acompañó casi toda su vida lo sigue haciendo, ya que el actor encuentra similitudes entre su antigua profesión y la actuación: “Porque sí, hay muchas similitudes. Es un trabajo en equipo, es como un vestuario. Hay un director que es un entrenador, hay productores que pueden ser los productores deportivos”, detalló en una entrevista con Olé.

La historia de Jesús Mosquera es un testimonio de la capacidad humana para adaptarse y prosperar en nuevas circunstancias. Desde sus humildes comienzos en el fútbol hasta su ascenso a la fama en el mundo de la actuación, pasando por una serie de Netflix y por la mítica calle Corrientes, Mosquera ha demostrado que el coraje y la determinación pueden abrir puertas a oportunidades inimaginables.