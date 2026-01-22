Garri Kasparov comparó a Faustino Oro con Lionel Messi y lo bautizó "Chessi" + Seguir en









El histórico excampeón mundial de ajedrez elogió al argentino de 12 años y le puso un notable apodo tras otra actuación brillante en el Tata Steel Challengers, donde volvió a ganar y liderar el torneo.

El jugador argentino Faustino Oro, de apenas 12 años, volvió a ser noticia en el mundo del ajedrez tras una nueva actuación destacada en Países Bajos, donde compite en el torneo Challengers del 88° Festival Tata Steel.

Luego de su triunfo en la quinta ronda, el ex campeón mundial Garri Kasparov lo elogió otra vez y lo bautizó con un apodo que rápidamente se viralizó: “Chessi”, en una comparación directa con Lionel Messi y el nombre del juego en cuestión.

El sobrenombre fusiona la palabra "Chess" (ajedrez en inglés) con el apellido del capitán argentino, y Kasparov ya lo había utilizado en 2024 cuando Oro se convirtió en el maestro internacional más joven de la historia.

Ahora, el ruso volvió a remarcar su impacto en el tablero, en un contexto donde el joven prodigio no solo compite de igual a igual con rivales mayores, sino que además se mantiene en la pelea grande por el título.

En esta quinta ronda, Oro logró un triunfo resonante con las piezas negras ante la prodigio china Miaoyi Lu (15), número uno del ranking mundial juvenil femenino. La partida se resolvió en 27 jugadas con un impresionante 95,7% de precisión, un dato que refleja el nivel de control y madurez con el que viene jugando el argentino.

Con este resultado, Faustino lidera el torneo junto a Aydin Suleymanli y Andy Woodward, elevó su Elo a 2531 puntos y ostenta una performance de 2760, números que lo siguen consolidando como una de las grandes promesas del circuito. El próximo desafío será este viernes, cuando enfrente al neerlandés Max Warmerdam con las piezas blancas, en un torneo al que todavía le quedan ocho rondas por delante.

