Excampeón del mundo de ajedrez afirmó que Faustino Oro tiene mayor talento que Lionel Messi + Seguir en









El noruego Magnus Carlsen aseguró que el niño argentino ajedrecista de 12 años tiene un mayor talento que el mejor futbolista del mundo a su edad.

Excampeón del mundo de ajedrez afirmó que Faustino Oro tiene mayor talento que Lionel Messi

Faustino Oro, con apenas 12 años, no para de sorprender y acumular elogios en el mundo del ajedrez (y hasta el deporte en general). Esta vez, fue nada menos que Magnus Carlsen, excampeón del mundo y uno de los mejores de la historia, quien lo elevó y reconoció su admiración por el argentino.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“He llegado a apreciar a Messi cada vez más, pero creo que Faustino es mucho mejor a los 12 años que Messi a los 12 años. Está en un buen camino y sí, solo acéptalo y disfrútalo. Un día, Messi tendrá suerte de ser comparado contigo si continúa", aseguró Carlsen, llenando de elogios a Oro.

El encuentro se dio en el característico torneo “Titled Tuesday” organizado en los salones de la empresa Take Take Take, una organización que tiene al ex campeón mundial como uno de sus dueños.

Allí también habló Faustino, que reconoció que le gustan las comparaciones con Messi y no lo ponen nervioso. “Sí, obviamente miro fútbol. Me gusta Messi, lo veo en muchos partidos, pero no me enfoco en el fútbol. Me gusta que me comparen con Messi y sí, estoy feliz, es importante”.

image Magnus Carlsen vs Faustino Oro Un presente brillante y lleno de premios El momento que atraviesa Faustino Oro es arrollador. Días atrás, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) lo eligió como "jugador joven del año", tras una votación entre sus afiliados. Además, ya ocupa el puesto 39 del ranking mundial sub-20, una clasificación liderada por el indio D. Gukesh, de 19 años.

En el propio torneo “Titled Tuesday” de Oslo, Oro finalizó en la posición 40, con 7,5 puntos, mientras que el ganador fue Carlsen, que sumó 9 unidades sobre 11 posibles. Fiel a su personalidad, el argentino fue autocrítico tras su actuación: “Debo decir que he jugado fatal. Eso no quita lo bien que lo he pasado y lo bien que me han tratado acá”. La irrupción de Faustino Oro en la élite con solo 12 años ya excede el mundo del ajedrez. La prensa internacional lo bautizó como “el Messi del ajedrez”, una comparación que ahora fue reforzada por el propio Carlsen con un elogio que quedará para la historia. Hijo de Alejandro y Romina, Faustino continúa acumulando logros: además de ganar el Olimpia de Plata, fue candidato al Olimpia de Oro y fue distinguido como "Deportista Internacional Revelación" en España.