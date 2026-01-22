Interna en el órgano disciplinario de la AFA tras la amnistía masiva a jugadores

Integrantes del cuerpo que define sanciones en el fútbol argentino cuestionan el accionar de su titular, Fernando Mitjans, y evalúan pedirle que deje el cargo luego de una resolución que generó ruido institucional y expuso fuertes diferencias internas.

Una fuerte disputa se desató en el Tribunal de Disciplina de la AFA luego de la resolución que dejó sin efecto las suspensiones arrastradas por jugadores de la temporada anterior. La medida, formalizada esta semana, provocó un quiebre entre sus integrantes y colocó en el centro de la escena a su presidente, el escribano Fernando Mitjans.

Puertas adentro, varios miembros del organismo le atribuyen a Mitjans la difusión anticipada del contenido del fallo, incluso antes de que se realizaran las instancias formales de deliberación. También lo señalan por mantener contactos previos con dirigentes de clubes y por intentar influir en la postura de otros integrantes a partir de esas conversaciones.

Las diferencias se profundizaron en las últimas horas, cuando se conoció que la resolución fue publicada en el Boletín Oficial sin previo aviso al propio titular del Tribunal. En ese contexto, comenzó a circular un audio en el que Mitjans reconoce haberse enterado de la publicación a través de periodistas y no por los canales institucionales.

“Un periodista me mandó el Boletín. Lamento enterarme así. La amnistía ya salió”, se lo escucha decir en el mensaje de voz, en el que además admite haber mantenido diálogo con la prensa sobre el tema.

En la AFA aseguran que la decisión de avanzar con la publicación sin notificarlo respondió al hartazgo de varios integrantes frente a las reiteradas filtraciones. Según esa versión, existía el temor de que el presidente del Tribunal atribuyera a gestiones personales ante los clubes la eliminación de las sanciones, por lo que se optó por oficializar la medida de manera inmediata.

La reacción de Mitjans no tardó en llegar: envió una serie de audios por WhatsApp cuestionando el procedimiento adoptado. Sin embargo, lejos de apaciguar el clima, ese intercambio habría reforzado la postura de quienes impulsan que dé un paso al costado, al considerar agotada la convivencia interna.

La resolución publicada lleva las firmas de Mitjans y del vicepresidente Sergio Fernández. Completan el Tribunal los doctores Matías García, Jorge Luis Ballestero, Ezequiel Iglesias Berrondo y Martín S. Peluso.

No se trata del primer episodio polémico que involucra al actual presidente del organismo. Años atrás, un audio filtrado de una conversación con Daniel Angelici —entonces titular de Boca— lo dejó bajo sospecha por un supuesto intento de suavizar sanciones para jugadores del club de la Ribera en el repechaje previo a la Copa Libertadores 2015. Aquella situación lo dejó al borde de la renuncia. Hoy, nuevamente, su continuidad vuelve a quedar en discusión.

Amnistía para todos los jugadores incluido los 11 suspendidos de Estudiantes

En la reunión previa al inicio de la Liga Profesional, se decidió dar amnistía a todos los jugadores sancionados durante el Clausura 2025, incluidos los 11 titulares que presentó Estudiantes de La Plata, luego del famoso pasillo de espaldas, ante Rosario Central. Aunque aún resta la autorización del tribunal de Disciplina, el perdón general será decretado, por lo que esto representa solo un trámite.

"Hubo un pedido de un club para que haya amnistía y se lo trasladamos al Tribunal de Disciplina de AFA para decida. Depende de ellos", afirmó Nicolás Russo, presidente de Lanús, al salir de la reunión. Como hace habitualmente, el dirigente del campeón de la Copa Sudamericana, apuntó contra el club Pincha: "Estudiantes fue el único que no estuvo ni por zoom. El único lugar para discutir los temas es acá, en las reuniones, no en los medios", dijo. A pesar de que Juan Sebastián Verón está sancionado por un período de seis meses y no puede asistir a las reuniones, el club de La Plata decidió no presentar a nadie en el cónclave de Puerto Madero.