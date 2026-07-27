El argentino que acaba de fichar para la Roma y será compañero de Paulo Dybala + Agregar ámbito en









Se trata de Santiago Castro, quien tuvo una gran temporada en Italia y el club de la capital decidió invertir en él.

Santiago Castro es nuevo refuerzo de la Roma y será compañero de Paulo Dybala. @Bolognafc1909

El mercado de pases europeo sigue dando de qué hablar y en esta ocasión un argentino vuelve a estar involucrado. Santiago Castro cerró una gran temporada en la Serie A con el Bologna y será refuerzo de la Roma. Además, compartirá equipo con Paulo Dybala, quien acaba de renovar su contrato con el club.

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Santi Castro juega de delantero, hizo inferiores en Vélez y luego de tener varios destellos en la campaña que el Fortín estuvo merodeando el descenso, en Italia posaron sus ojos sobre él y se lo llevaron por u$s11 millones a comienzos de 2024.

Santiago Castro en el Bologna. @Bolognafc1909 Finalmente, luego de dos años y medio en el club Rossoblú, La Loba decidió apostar en el jugador de 21 años y pagar u$s40 millones por el argentino, que en la temporada 2025/26 sumó 51 partidos –40 de titular–, hizo 11 goles y repartió cuatro asistencias. Además, ganó la Copa Italia, llegó a la final de la Supercopa de Italia y a los cuartos de la Europa League, en donde quedaron eliminados ante el Aston Villa del “Dibu” Martínez.

Esta nueva oportunidad en su carrera puede suponer un gran paso para ser convocado a la Selección argentina. En marzo de 2025 fue citado por Lionel Scaloni para disputar las Eliminatorias Sudamericanas, pero no pudo ingresar en ninguno de los dos partidos, aunque se quedó conforme con saber que es seguido de cerca por el técnico.

Dybala, el Mundial 2026 y su situación con la Roma Paulo Dybala fue una de las grandes ausencias de la Selección argentina en este Mundial 2026, luego de que haber salido campeón en Qatar 2022 y de que Scaloni lo dejara afuera de la lista final. El técnico dijo: “La renovación se tiene que hacer en tanto y en cuanto el que está adentro no rinda. Los que están hoy no han bajado el nivel”, sentenció al hablar de por qué “La Joya” no estuvo entre los convocados en la última parte del ciclo.

En referencia a esto, Dybala fue consultado en medio de la cita mundialista cómo estaba viviendo ver a la Albiceleste desde afuera. “Es difícil no estar, pero apoyando. Tengo muchos amigos y compañeros que están ahí, y el Mundial siempre es hermoso. Ojalá se consiga lo que logramos la última vez”, sentenció en su vuelta a Córdoba por vacaciones con Cadena 3. La Roma cerró la renovación de Dybala. @OfficialASRoma Por otro lado, uno de los rumores más fuertes en este mercado de pases fue su posible salida de la Roma para ir a Boca Juniors e ir a pelear por la Copa Libertadores. Finalmente, el Xeneize quedó eliminado en fase de grupos y él decidió renovar con el equipo de la capital italiana hasta julio de 2027. En el comunicado oficial, La Loba lo anunció junto a la leyenda “La historia continúa”. Esto en referencia a que su llegada en 2022 tuvo un gran impacto en la gente de la ciudad, de la magnitud de un ídolo que volvía a casa, aunque él nunca había jugado ahí. Por último, en el comunicado de la renovación al argentino de 32 años, cierra: "La historia de la Roma y "la Joya" continúa, con nuevos capítulos aún por escribir. ¡Sigamos adelante juntos, Paulo!".