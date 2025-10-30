SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

El saludo especial de la AFA a Diego Maradona por su cumpleaños: caricatura y video homenaje

La casa madre del fútbol argentino recordó a su máxima leyenda en las redes sociales y lo homenajeó en el día que hubiese cumplido 65 años.

Se cumplen 65 años del nacimiento de Diego Armando Maradona, para muchos el mejor futbolista de la historia y una de las personas más trascendentes para la Argentina.

Por ello, la AFA lo homenajeó en las redes sociales con un emotivo video y unas imágenes especiales en su honor y recuerdo. "Un amor para siempre", tituló.

"Donde quieras que estés, siempre te recordaremos. ¡Feliz cumple, #Diego!", también postearon desde la casa madre del fútbol argentino en recuerdo a su más grande jugador.

La Liga Profesional de Fútbol también se sumó a los saludos y dejó una pintoresca caricatura en honor al "Diez", haciendo referencia a toda su trayectoria en el fútbol argentino.

