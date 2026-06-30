La AFA le pidió más entradas a la FIFA para el partido de Argentina ante Cabo Verde por el aluvión de hinchas en Miami

Claudio Tapia confirmó gestiones ante la federación internacional para que se liberen tickets remanentes. El presidente de AFA también habló sobre la ilusión de una nueva conquista.

El presidente de AFA confirmó gestiones ante un aumento de la demanda por el aluvión de hinchas argentinos en Miami.

Argentina jugará este viernes ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 . Ante el aluvión de hinchas que se esperan para el partido, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, anticipó que pidieron a FIFA ampliar el cupo de entradas para argentinos.

El seleccionado de Lionel Scaloni y Lionel Messi abrirá su participación en la fase eliminatoria de la Copa del Mundo el 3 de julio desde las 19hs . El duelo se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, en Florida, una zona ampliamente poblada por argentinos.

Por ese motivo, desde la AFA ya elevaron un pedido al organismo que lidera Gianni Infantino para que puedan liberarse entradas que aún no fueron vendidas. El estadio tiene capacidad para 64 mil espectadores.

“Estamos trabajando para que pueda ir la mayor cantidad de gente posible. Un partido que nadie esperaba que haya tanta convocatoria como la que va a haber. Estamos solicitando qué remanentes hay para que la gente pueda comprar y acceder” , dijo este martes ante una consulta respecto a la cantidad de argentinos que desean asistir al partido pero que no tienen ticket.

“Hablamos con FIFA, seguramente las entradas de los que compraron anticipadamente saldrán a la venta y podrá ir más gente. Viajaron 50 mil personas sin entrada… pero es lo que genera la Selección, así que hay que tratar de ayudar a la mayor cantidad posible, aunque no entran todos”, agregó Tapia en diálogo con el programa “No se pudo” de Vorterix.

Además aprovechó la pregunta para referirse al acompañamiento de los hinchas y el sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo. “Nuestro objetivo es jugar la final el 19 de julio y lograr el bicampeonato. Esta Selección se preparó para eso, sabiendo que es un Mundial muy difícil, distinto. Tenemos mucha confianza, hay que ir partido a partido”, no dudó en asegurar.

Argentina recupera a Cristian "Cuti" Romero para el próximo partido

El central de la Selección argentina, Cristian Romero, volvió a entrenarse a la par de sus compañeros en las prácticas de este lunes luego del golpe sufrido en el partido ante Austria que lo obligó a salir y que lo marginó de la tercera fecha ante Jordania.

Pese a la recuperación, el defensor es duda para jugar desde el arranque ante Cabo Verde. El cuerpo técnico analizará en los próximos entrenamientos si está en condiciones de jugar desde el arranque en lugar de Nicolás Otamendi.

No es la única duda del entrenador: Scaloni también mantiene la incógnita respecto al centrodelantero. Lautaro Martínez o Julián Álvarez pelean por un lugar ante los africanos.

El seleccionado argentino se entrenará este miércoles, esta vez a puertas cerradas, y luego partirá rumbo a Miami para terminar de preparar el partido frente a Cabo Verde.