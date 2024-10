La alegría de Messi tras una noche de ensueños: "No me pongo plazos, me mueve esto"

Messi insistió en que no se pone plazos y que juga para disfrutar.

"No me puse plazos. Quiero disfrutar de esto, más que nunca quiero estar acá y sentir el cariño de la gente, porque pueden ser los últimos partidos. Me queda el final de la temporada y empezar el año que viene haciendo una buena pretemporada", comentó el capitán del seleccionado campeón del mundo.

Consultado por su motivación para seguir jugando, Messi destacó que "a mí me mueve esto. Soy feliz con mis compañeros. A pesar de la edad, cuando estoy acá parezco un pibe por las boludeces que hago, me siento cómodo con este plantel".

MESSI: "MÁS ALLÁ DE LA EDAD, (NICO PAZ) ES UN JUGADOR QUE TIENE UNA CABEZA IMPRESIONANTE. OJALÁ SIGA CRECIENDO"

Leo se refirió al debut del jugador del Como con la albiceleste, en la goleada por 6 a 0 ante Bolivia.



Leo se refirió al debut del jugador del Como con la albiceleste, en la goleada por 6 a 0 ante Bolivia. pic.twitter.com/Ikc7tWX2gi — TyC Sports (@TyCSports) October 16, 2024

"Mientras vea que me siento bien, pueda seguir ayudando y rindiendo como pretendo, seguiremos disfrutando", subrayó

Messi, con los goles anotados en la noche del martes, llegó a los 112 goles con Argentina, más del doble de quien lo escolta en la lista de artilleros históricos de la Selección, Gabriel Batistuta (54), y 80 festejos por encima de Diego Maradona (32).

Por último, el capitán campeón del mundo le dedicó sentidas palabras a los jóvenes del grupo: "Lamentablemente hace poco se nos lesionó (Valentín) Carboni, le mandamos todo nuestro apoyo. Hoy debutó Nico (Paz) que también juega muy bien y es importante para nosotros, tiene una cabeza impresionante y por eso está donde está"