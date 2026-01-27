Polémica en Italia: EEUU enviará agentes del ICE a los Juegos Olímpicos de Invierno + Seguir en









Lo confirmó el propio ICE, luego de que informes provocaron alarma y enojo en Italia de cara al evento deportivo que se celebra en febrero. Autoridades italianas aseguraron que "esta es una milicia que mata" y que "no son bienvenidos en Milán".

Opositores a Giorgia Meloni advirtieron que su silencio proporcionaría "más evidencia de cobardía y servilismo hacia Donald Trump".

EEUU anunció el envío de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a los Juegos Olímpicos de Invierno, en medio de tensiones por su accionar en los últimos días tras dos tiroteos fatales en Minneapolis. La medida tiene el fin de ayudar a apoyar las operaciones de seguridad estadounidenses durante el evento deportivo, que tendrán lugar el próximo 6 de febrero en Italia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La confirmación vino del propio ICE, luego de que informes provocaron alarma y enojo en Italia: "Esta es una milicia que mata... por supuesto que no son bienvenidos en Milán", sostuvo este martes el alcalde de la ciudad, Beppe Sala, a la radio italiana. Un portavoz del ICE destacó que "todas las operaciones de seguridad permanecen bajo la autoridad italiana".

EEUU enviará al ICE a los Juegos Olímpicos de Invierno La declaración de la agencia del martes explicó que "las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE están apoyando al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EEUU y al país anfitrión para investigar y mitigar los riesgos de las organizaciones criminales transnacionales". Además, agregaron que "obviamente" no llevaría a cabo operaciones de control de inmigración fuera de EEUU.

ice (1) La agencia explicó que "las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE están apoyando al Servicio de Seguridad Diplomática" de EEUU. Por su parte, el ministro del Interior de Italia, Matteo Pantedosi, ignoraba que funcionarios de inmigración estadounidenses asistirían para el evento pero aseguró que si así fuera las delegaciones extranjeras podrían elegir su propia seguridad: "No veo cuál es el problema y es muy normal", recalcó.

Opositores a la primera ministra Giorgia Meloni, como la senadora del Movimiento Cinco Estrellas Barbara Floridia, advirtieron que el continuo silencio del gobierno sobre el tema proporcionaría "más evidencia de cobardía y servilismo hacia Donald Trump". Desde entonces, Pantedosi adoptó una postura más firme e indicó el lunes que "el ICE no operará ciertamente en territorio nacional italiano".

Por último, el gobernador de Lombardía, Attilio Fontana sugirió que los agentes se desplegarían para proteger al vicepresidente estadounidense, JD Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio. Argentina confirmó a sus ocho representantes para los Juegos Olímpicos de Invierno Argentina ya confirmó su delegación para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, que se disputarán del 6 al 22 de febrero y contará con ocho representantes nacionales en tres disciplinas: esquí alpino, esquí de fondo y luge. Según la lista oficial, los deportistas argentinos serán Francesca Baruzzi, Nicole Begue, Tiziano Gravier, Agustina Groetzner, Nahiara Díaz González, Franco Dal Farra, Mateo Sauma y Verónica Ravenna. En esquí alpino, Argentina estará representada por Baruzzi, Begue y Gravier. En detalle, Baruzzi, de 27 años y nacida en Bariloche, afrontará su segundo Juego Olímpico tras Beijing 2022, donde logró dos Top 30 en slalom gigante y super-G, además de contar con experiencia previa en los Juegos de la Juventud.