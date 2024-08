La bronca de San Lorenzo contra el árbitro tras la eliminación: "Era el jugador número 12"

"La verdad que el árbitro... estuvo todo el segundo tiempo hablando con Vargas. Capaz que van a comer juntos ahora. Una vergüenza. Dijo que dio 10 minutos, no se jugaron ni cinco. Un papelón. Estuvo parado porque abrieron la manga para hacer tiempo" , disparó en la nota aún en el campo de juego.

"Ellos no jugaron a nada, no hicieron una jugada. Estoy re caliente con el árbitro. Nos merecimos pasar. El árbitro fue el jugador número 12 para ellos", denunció el jugador de San Lorenzo.

"Un equipo que gasta 50 millones por año haciendo tiempo contra nosotros, que nos venimos rompiendo el alma. Nosotros con muchos chicos del club hicimos un partidazo. Me voy recaliente con el árbitro. Nosotros dejamos el alma y quedar afuera de esta manera, que nos ventajeen así no me gusta", agregó Campi.

El único gol del encuentro lo marcó para Atlético Mineiro el defensor argentino Rodrigo Battaglia, a los 20 minutos del segundo tiempo, con un cabezazo después de un córner.

Con este resultado, el equipo brasileño enfrentará a Fluminense en los cuartos de final.