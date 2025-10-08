Miguel Ángel Russo falleció este miércoles a los 69 años. Fue un exjugador y director técnico que dejó una huella grande en el fútbol argentino.
La carrera de Miguel Ángel Russo en imágenes, uno de los mejores DT del fútbol argentino
Repasamos como fue la carrera de un histórico entrenador del fútbol argentino.
La emotiva despedida del mundo del fútbol a Russo
Russo, la sonrisa que dejó un legado indeleble en el corazón del fútbol argentino
Como futbolista fue un histórico de Estudiantes de La Plata, donde jugó a lo largo de toda su carrera. Debutó como profesional en 1975, jugó 420 partidos y marcó 11 goles hasta su retiro definitivo en 1989.
Tras su retiro, comenzó su extensa etapa como entrenador. El primer club que dirigió fue Lanús, entre 1989 y 1994 (y 1999-2000), luego Estudiantes (1994-96 y 2011), Rosario Central (1996-98, 2002-04, 2009, 2012-14 y 2022-24), Colón (1999), Los Andes (2000-01), Vélez (2004-06 y 2014-15), Boca (2007, 2020-21 y 2025), San Lorenzo (2008-09 y 2024-25) y Racing (2010-2011).
En su carrera como entrenador en Argentina, consiguió 7 títulos nacionales y 1 internacional (la Copa Libertadores 2007).
