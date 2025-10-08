La carrera de Miguel Ángel Russo en imágenes, uno de los mejores DT del fútbol argentino







Repasamos como fue la carrera de un histórico entrenador del fútbol argentino.

Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo falleció este miércoles a los 69 años. Fue un exjugador y director técnico que dejó una huella grande en el fútbol argentino.

Como futbolista fue un histórico de Estudiantes de La Plata, donde jugó a lo largo de toda su carrera. Debutó como profesional en 1975, jugó 420 partidos y marcó 11 goles hasta su retiro definitivo en 1989.

image Miguel Russo en su etapa de futbolista.

image Russo, el segundo desde la izquierda

Tras su retiro, comenzó su extensa etapa como entrenador. El primer club que dirigió fue Lanús, entre 1989 y 1994 (y 1999-2000), luego Estudiantes (1994-96 y 2011), Rosario Central (1996-98, 2002-04, 2009, 2012-14 y 2022-24), Colón (1999), Los Andes (2000-01), Vélez (2004-06 y 2014-15), Boca (2007, 2020-21 y 2025), San Lorenzo (2008-09 y 2024-25) y Racing (2010-2011).

En su carrera como entrenador en Argentina, consiguió 7 títulos nacionales y 1 internacional (la Copa Libertadores 2007). image Russo en su etapa en Lanús. image image image image image image s image s image Russo logró salir campeón con Rosario Central en 2023. image Russo en su etapa final en San Lorenzo. image Russo en su último ciclo en Boca.

