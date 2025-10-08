SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
8 de octubre 2025 - 19:33

La carrera de Miguel Ángel Russo en imágenes, uno de los mejores DT del fútbol argentino

Repasamos como fue la carrera de un histórico entrenador del fútbol argentino.

Miguel Ángel Russo&nbsp;

Miguel Ángel Russo 

Miguel Ángel Russo falleció este miércoles a los 69 años. Fue un exjugador y director técnico que dejó una huella grande en el fútbol argentino.

Como futbolista fue un histórico de Estudiantes de La Plata, donde jugó a lo largo de toda su carrera. Debutó como profesional en 1975, jugó 420 partidos y marcó 11 goles hasta su retiro definitivo en 1989.

Informate más
image
Miguel Russo en su etapa de futbolista.

Miguel Russo en su etapa de futbolista.

image
Russo, el segundo desde la izquierda

Russo, el segundo desde la izquierda

Tras su retiro, comenzó su extensa etapa como entrenador. El primer club que dirigió fue Lanús, entre 1989 y 1994 (y 1999-2000), luego Estudiantes (1994-96 y 2011), Rosario Central (1996-98, 2002-04, 2009, 2012-14 y 2022-24), Colón (1999), Los Andes (2000-01), Vélez (2004-06 y 2014-15), Boca (2007, 2020-21 y 2025), San Lorenzo (2008-09 y 2024-25) y Racing (2010-2011).

En su carrera como entrenador en Argentina, consiguió 7 títulos nacionales y 1 internacional (la Copa Libertadores 2007).

image
Russo en su etapa en Lanús.

Russo en su etapa en Lanús.

image
image
image
image
image
image

s

image

s

image
Russo logró salir campeón con Rosario Central en 2023.

Russo logró salir campeón con Rosario Central en 2023.

image
Russo en su etapa final en San Lorenzo.

Russo en su etapa final en San Lorenzo.

image
Russo en su último ciclo en Boca.

Russo en su último ciclo en Boca.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias