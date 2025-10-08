Las siete frases que definieron a Miguel Ángel Russo

El exentrenador de Boca tuvo una carrera de 50 años ligada al fútbol, donde dejó frases de cabecera a raíz de su notable experiencia.

Estas frases ofrecen una visión del carácter de Miguel Ángel Russo como entrenador y su perspectiva sobre el fútbol y la vida.

Sobre el respeto a los clubes: "De todos los clubes que me fui nunca hablé. Siempre hablo del mío, que es lo más lógico y normal. Tengo un gran respeto hacia Boca, no discuto con nadie".

Sobre el "Mundo Boca": "Todos me hablan del 'Mundo Boca' y es real. Uno está siempre en el ojo de la tormenta. La mochila existe, pero cada uno tiene que cargarla lo menos posible".

Sobre la importancia de las decisiones: "El entrenador vive tomando decisiones en todos los niveles y sentidos. Para el entrenador, las decisiones están por encima de todas las cosas".

Sobre la felicidad y el trabajo: "La felicidad es un factor clave para la participación en el fútbol. Si no se siente felicidad, no se participa. La felicidad es una cuestión personal. Se disfruta del trabajo".

Sobre la lealtad a su equipo: "Creo en mi gente y en los míos".

La importancia de los títulos: "La gloria no tiene precio. Dar una vuelta olímpica no hay forma de no recordarla en toda tu vida".

La última declaración sobre su salud: "Hubo muchos que dijeron muchas tonterías mías, me entran por un oído y sale por otro. El que sabe de su salud es uno mismo, el resto no. Si estoy trabajando con todos, es porque tengo el alta de todos, y mi familia es la primera".