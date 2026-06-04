La ciencia ya se pronunció y se sabe quién será el ganador del Mundial 2026: la infalible predicción de un científico alemán

Un modelo estadístico cruza datos económicos, climáticos y deportivos para estimar que selección podría levantar la Copa del Mundo.

A una semana del inicio del Mundial 2026 , que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya comenzaron a circular proyecciones , análisis y pronósticos sobre qué selección podría levantar la copa .

Una de las voces que volvió a generar mayor debate es la del matemático alemán Joachim Klement , conocido por sus modelos estadísticos aplicados al deporte y por haber anticipado correctamente los campeonatos de Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022.

Su análisis combina datos económicos, demográficos, climáticos y deportivos para estimar el rendimiento de cada equipo, y en esta edición ubica a un candidato inesperado en lo más alto.

El matemático alemán que predijo los resultados de los últimos mundiales ya sabe quién gana en 2026

Para el Mundial 2026, el resultado de Joachim Klement sorprendió a los fanáticos del fútbol: Países Bajos aparece como el principal candidato a quedarse con la copa.

De acuerdo con su análisis, el conjunto neerlandés tendría un recorrido sólido hasta la final, donde superaría a Portugal tras haber eliminado previamente a España en semifinales. “Países Bajos es la nación futbolística más fuerte entre las que nunca ganaron el torneo", detalló.

El modelo también proyecta un desarrollo particular del resto del cuadro. En la otra anteúltima ronda, el equipo de Cristiano Ronaldo dejaría en el camino a Inglaterra, configurando una definición completamente europea.

paises bajos

En cuanto a Argentina, el estudio la ubica entre los mejores ocho equipos, siendo el único sudamericano en pie. Pero, quedaría eliminada en cuartos de final frente al conjunto portugués.

Por otro lado, Brasil, uno de los favoritos, quedaría eliminado en dieciseisavos de final ante Japón. "Japón está en racha. Derrotó a Alemania en el último Mundial, venció a Brasil por 3-2 en un amistoso en octubre de 2025 y le ganó a Inglaterra y Escocia en las últimas semanas", justificó.

Otros cruces previstos incluyen la eliminación de Ecuador frente a Senegal, Colombia ante Croacia y Uruguay frente a Argentina, también en instancias tempranas del torneo.

Detrás de estos resultados, Klement explicó que su sistema integra variables que van más allá del rendimiento estrictamente deportivo. Entre ellas se encuentran el Producto Bruto Interno de cada país, la población, la relevancia cultural del fútbol, el ranking FIFA e incluso factores climáticos.

“Si un país es demasiado frío o demasiado caliente, resulta imposible jugar fútbol. La temperatura ideal es un promedio anual de 14 grados, como ocurre en el sur de Europa y en Sudamérica”, detalló en diálogo con la revista "Der Spiegel".

A pesar de la complejidad del modelo, el propio especialista reconoce sus limitaciones y advierte que el fútbol sigue siendo impredecible: "Usando todas esas variables, se puede explicar en un 55% el éxito de un país a lo largo de un Mundial. Pero un 45% tiene que ver con la suerte".

Y concluyó con ironía: "Es algo que no tiene nada de racional, es como jugar a la lotería. Siempre digo que si alguien apuesta con base en mi pronóstico sobre quién será el próximo campeón del mundo, se trata de alguien que no tiene remedio".