Mundial 2026: la FIFA prohíbe botellas reutilizables en estadios del Mundial por seguridad + Agregar ámbito en









Esta medida, vigente desde el martes, deja sin efecto la normativa previa que autorizaba introducir recipientes plásticos transparentes sin contenido.

La FIFA anunció que no se permitirá el acceso con botellas de agua reutilizables a los estadios del Mundial por motivos de seguridad.

A través de un cambio de última hora en su Código de Conducta, la FIFA anunció que no se permitirá el acceso con botellas de agua reutilizables a los estadios del Mundial por motivos de seguridad. Esta nueva norma, vigente desde el martes, revoca la autorización previa que permitía ingresar envases plásticos, transparentes y vacíos. La restricción busca prevenir el riesgo de lesiones ante el posible lanzamiento de objetos y se suma a la prohibición ya existente sobre latas, frascos, vasos y otros recipientes convencionales.

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"La FIFA está comprometida con la protección de la salud y la seguridad de todos los jugadores, árbitros, aficionados, voluntarios y personal", afirmó la entidad en un comunicado a Reuters. Al justificar la nueva normativa, el organismo detalló: "Se tomó la decisión de prohibir las botellas para prevenir riesgos y lesiones a jugadores y asistentes".

Para concluir, recordaron que la medida se alinea con las reglas locales de las sedes, ya que "las botellas del exterior ya están prohibidas en varios de estos recintos por consideraciones de seguridad y la FIFA está aplicando este criterio en todos los estadios del torneo".

objetos prohibidos mundial 2026 La restricción busca prevenir el riesgo de lesiones ante el posible lanzamiento de objetos y se suma a la prohibición ya existente sobre latas, frascos, vasos y otros recipientes convencionales.

El plan de la FIFA contra las altas temperaturas y el calor La restricción encendió las alarmas entre los aficionados, quienes temen no poder combatir eficazmente el calor en sedes donde se prevén temperaturas de entre 26 y 28 °C, además de la incertidumbre por el acceso al agua potable dentro de las instalaciones. Ante esto, la FIFA aseguró que ya se planifican medidas específicas para mitigar el impacto de las condiciones climáticas.

"La FIFA trabaja estrechamente con cada Comité de Ciudad Anfitriona y con las autoridades locales en factores de mitigación del calor para los aficionados que se desplazan al estadio, que pueden incluir recursos como estaciones de nebulización, ventiladores, puntos de hidratación, carpas de enfriamiento y más en el perímetro del estadio", expresaron en el comunicado. A lo que se añadió: "Dentro del perímetro del estadio, los precios de las botellas de agua para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se mantendrán en línea con los de otros eventos celebrados en cada estadio".