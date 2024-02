La colección Dynasty de seis zapatillas Nike Air Jordan se vendió en u$s8 millones

La colección Dynasty de seis zapatillas Nike Air Jordan fueron subastadas por Sotheby's en u$s 8 millones. La oferta se convirtió en el segundo precio más alto logrado de recuerdos deportivos de Michael Jordan, detrás de su camiseta del Juego 1 de las Finales de la NBA de 1998.

