La dieta vikinga de Haaland que genera estupor en sus seguidores

-"Nunca dejes que cocine de nuevo".

-"Se olvidó de dejar salir a su perro antes del partido".

-"Estoy confundido. Son como heces".

-"Parece repugnante".

-"Es un bicho raro, nunca he visto a nadie comer como él. Está ganando músculo. Simplemente come como un oso".

haaland dieta.jpg

La explicación del goleador

"Ustedes no comen esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo. Creo que comer alimentos de calidad que sean lo más locales posible, es lo más importante. La gente dice que la carne es mala, pero ¿cuál? ¿La carne que comprás en McDonald's? ¿O la vaca local que come hierba allí mismo? Yo como el corazón y el hígado", explicó Haaland en "The Big Decision", el documental sobre su vida que se puede ver en plataformas.

“El corazón y el hígado son superalimentos ricos en vitamina B, hierro, fósforo y cobre y magnesio. También comencé a filtrar un poco mi agua. Creo que puede tener grandes beneficios para mi cuerpo”, agregó el ex jugador del Borussia Dortmund.

haaland dieta 1.avif

Los increíbles resultados de Haaland

Haaland ya es el futbolista más joven en marcar 15 goles (20 años y 126 días) en la Premier League; el más rápido en anotar 30 (25 partidos); el único jugador en registrar un «hat trick» en la primera parte de su debut en la competición y el único que ha marcado más de un tanto en cuatro partidos consecutivos.

Asimismo, clasificó con su equipo para la final de la Champions 2023, con la particularidad de que no marcó goles en ninguno de los dos encuentros ante el Real Madrid, algo sumamente infrecuente en él.