Noruega le ganó a Costa de Marfil con un gol de Haaland y jugará contra Brasil en octavos

El conjunto noruego superó a la selección marfileña por 2 a 1. Los goles para los europeos los anotaron Antonio Nusa y Erling Haaland. El empate transitorio lo convirtió Amad Diallo.

Earling Haaland volvió a marcar para llevar a Noruega a los octavos de final del Mundial 2026.

Noruega sufrió más de la cuenta, pero terminó imponiendo su jerarquía en el momento decisivo y derrotó 2 a 1 a Costa de Marfil en Dallas. Los europeos sellaron su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 , instancia en la que se medirá con Brasil.

Con un gol de Antonio Nusa en el primer tiempo y otro de Erling Haaland sobre el cierre, el seleccionado nórdico logró superar a la difícil selección africana en los 16avos y se perfila como una de las sorpresas de la cita mundialista.

El conjunto europeo, que llegó a la cita tras clasificar segundo en el grupo de Francia, Senegal e Irak, intentó imponer condiciones desde el inicio del partido en los pies de su capitán Martin Ødegaard. El equipo africano, que accedió en segundo lugar en la zona de Alemania, Ecuador y Curazao, apostó por un planteo más conservador, esperando recuperar la pelota para explotar la velocidad de Yan Diomandé y sus delanteros.

Aunque ambos equipos generaron aproximaciones, la diferencia llegó a los 39 minutos. Odegaard filtró un pase para Nusa, que recibió por la zona izquierda del área, encaró hacia el centro y sacó un remate preciso al ángulo para poner el 1 a 0.

Antes del descanso, Noruega tuvo una oportunidad inmejorable para ampliar la ventaja. Kristoffer Ajer apareció solo de cabeza dentro del área, pero definió desviado y desaprovechó la posibilidad de poner el 2 a 0.

En el complemento, el partido cambió por completo. Costa de Marfil abandonó el bloque defensivo y adelantó sus líneas. Con llegadas, comenzó a arrinconar a Noruega, que perdió protagonismo y mostró dificultades para sostener la ventaja.

La insistencia del conjunto africano encontró premio a los 74 minutos. Amad Diallo recibió sobre la derecha, dejó atrás a varios defensores y definió con un potente zurdazo para vencer a Orjan Nyland y poner el 1 a 1.

El gol obligó a reaccionar a los europeos, que recuperaron la iniciativa en el tramo final del encuentro. Patrick Berg ganó profundidad por la banda derecha, llegó hasta el fondo y envió un centro al área que encontró a Haaland. El delantero del Manchester City definió con algo de fortuna y convirtió su quinto gol del Mundial y el 2 a 1 a los 86 minutos.

Sobre el final, los marfileños intentaron conseguir el empate para llevar el partido al tiempo suplementario, pero Nyland respondió con una espectacular atajada a mano cambiada tras un tiro libre de Diallo, una intervención decisiva que aseguró el triunfo noruego.

Con este resultado, Noruega avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 y enfrentará a Brasil el domingo 5 de julio en busca de un lugar entre los ocho mejores del certamen.