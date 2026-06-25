Un país prohíbe la Inteligencia Artificial a niños en las escuelas: los motivos detrás de la polémica medida

Un territorio nórdico impedirá el uso de estas herramientas para alumnos de primaria y busca reforzar habilidades básicas como lectura, escritura y matemática.

El gobierno noruego aplicará fuertes restricciones al uso de IA en las aulas a partir del próximo ciclo lectivo.

La expansión de herramientas de Inteligencia Artificial en la educación abrió un debate global sobre los beneficios y riesgos de incorporar estas tecnologías en las aulas. Mientras algunos sistemas educativos avanzan hacia una integración cada vez mayor de asistentes digitales, plataformas de aprendizaje automatizado y modelos generativos, un país nórdico decidió tomar el camino contrario .

El país en cuestión es Noruega . El gobierno encabezado por el primer ministro Jonas Gahr Støre anunció una fuerte restricción al uso de IA para estudiantes de entre 6 y 13 años. La medida comenzará a aplicarse desde el inicio del próximo ciclo lectivo , previsto para finales de agosto de 2026, y forma parte de un paquete más amplio de reformas educativas, orientadas a recuperar habilidades fundamentales que mostraron un deterioro durante los últimos años.

La decisión provocó repercusiones en distintos países debido a que Noruega había sido uno de los pioneros en la incorporación de tecnología digital en las escuelas. Durante décadas promovió el uso de computadoras, tablets y plataformas educativas en el sistema público, pero ahora considera necesario establecer límites para evitar que los estudiantes dependan excesivamente de herramientas automatizadas.

¿Por qué Noruega prohibió la IA en niños de 6 a 13 años?

La principal razón expuesta por el gobierno es la preocupación por el impacto que la Inteligencia Artificial puede tener sobre el aprendizaje de habilidades básicas.

Según explicó el primer ministro noruego, el uso de herramientas generativas aumenta el riesgo de que los alumnos salteen etapas esenciales del proceso educativo. Las autoridades consideran que los estudiantes más pequeños todavía no poseen el nivel de pensamiento crítico, autorregulación y comprensión necesario para utilizar estos sistemas de manera adecuada.

La medida afectará a los alumnos de primero a séptimo grado, equivalentes a la educación primaria. Como regla general, no podrán utilizar plataformas de Inteligencia Artificial para realizar tareas escolares, ni como apoyo habitual dentro del aula.

El anuncio se produjo en un contexto de preocupación por la caída de los resultados educativos registrados en pruebas nacionales e internacionales. Las autoridades sostienen que el desarrollo de capacidades como lectura, escritura y resolución de problemas matemáticos debe seguir siendo el eje central de la formación durante la infancia.

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Cómo se implementará la IA en la secundaria y adolescentes

La prohibición no será absoluta para todos los niveles educativos. Noruega adoptará un esquema progresivo, según la edad de los estudiantes. Los adolescentes de entre 14 y 16 años podrán utilizar IA, únicamente bajo supervisión docente y en actividades específicas definidas por cada institución educativa.

Las autoridades consideran que en esa etapa los estudiantes comienzan a desarrollar capacidades críticas suficientes para comprender las limitaciones de estas herramientas y utilizarlas como complemento, no como reemplazo del aprendizaje.

En la educación secundaria superior, correspondiente a jóvenes de entre 17 y 19 años, el enfoque será diferente. Se buscará enseñar un uso responsable de la IA para preparar a los alumnos para la universidad y el mercado laboral. El objetivo oficial no es eliminar la tecnología de las escuelas, sino establecer una incorporación gradual y acorde al nivel de madurez de cada grupo etario.

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De las tablets al papel: el plan para devolver los libros físicos a las aulas

La decisión sobre Inteligencia Artificial está acompañada por otra medida que también marca un cambio de rumbo en la política educativa noruega. El gobierno anunció que impulsará legislación para incrementar la presencia de libros impresos en las escuelas y reducir la dependencia de tablets y otros dispositivos digitales que se expandieron masivamente durante la última década.

Noruega comenzó a incorporar computadoras en las aulas durante la década de 1990 y aceleró la digitalización educativa con la llegada de las tablets a partir de 2010. Esto provocó una disminución progresiva del uso de materiales impresos y de la escritura manual.

Ahora las autoridades sostienen que la lectura en papel sigue ofreciendo ventajas importantes para la comprensión lectora, la concentración y la retención de información, especialmente en los primeros años de escolaridad.

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Las restricciones de China y las medidas de Australia contra las redes

La decisión noruega se suma a una tendencia internacional que busca establecer límites a determinadas tecnologías cuando son utilizadas por menores de edad. Uno de los casos más citados es el de Australia, que avanzó con regulaciones destinadas a restringir el acceso de menores a redes sociales y otras plataformas digitales.

China también desarrolló durante los últimos años distintos mecanismos de control sobre el acceso de niños y adolescentes a servicios digitales, videojuegos y determinadas aplicaciones online, argumentando la necesidad de proteger la salud mental y el desarrollo educativo.

El debate sobre la IA en la educación recién empieza. Mientras algunos especialistas sostienen que estas herramientas pueden potenciar el aprendizaje cuando son utilizadas correctamente, otros advierten que una adopción prematura podría afectar la adquisición de herramientas esenciales.