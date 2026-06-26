Todos unidos en el Mundial 2026: la increíble historia detrás del festejo viral de Noruega

Tras una larga ausencia, el seleccionado nórdico pisa fuerte en la Copa del Mundo y revoluciona las redes con un festejo con raíces históricas.

Los Vikingos sellaron su pasaje a la próxima fase y se consolidan como la gran revelación del torneo.

Una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 llegó de la mano de un seleccionado que volvió al torneo tras una larga ausencia. Noruega , contra todo pronóstico, aseguró su clasificación en la segunda fecha del Grupo I y ahora definirá el primer lugar de la zona mano a mano contra Francia.

Los Vikingos Rojos consiguieron dos triunfos contundentes ante Irak y Senegal para abrochar rápido su boleto a la siguiente ronda. Tras vencer al conjunto africano, lo más llamativo fue el festejo que eligieron los europeos. Una celebración con un profundo significado histórico que se volvió viral y ya copó las redes, las escuelas y los lugares de trabajo.

Noruega sacó pasaje directo a los octavos de final del certamen gracias a las apariciones clave de su máxima figura Erling Haaland.

Noruega ya daba señales de que no sería un rival fácil en esta Copa del Mundo . Los nórdicos arrasaron en las eliminatorias europeas en un grupo que compartieron con Italia, Israel, Estonia y Moldavia. Ganaron los ocho partidos que disputaron , con una marca impresionante de 37 goles a favor y solo cinco en contra .

Ni la Azzurra, que llegó al repechaje, pero cayó eliminada ante Bosnia, pudo frenar al conjunto de Erling Haaland. Los Vikingos se impusieron con un sólido 3 a 0 en casa y un inolvidable 4 a 1 en San Siro. Además, para el recuerdo quedará la goleada 11 a 1 ante Moldavia en septiembre del año pasado.

El pasaje definitivo lo obtuvieron el 13 de noviembre de 2025 al derrotar a Estonia de local, un triunfo que dejó a Italia sin chances matemáticas. Justamente ante los italianos cerraron la clasificación con el triunfo de visitantes; un final ideal contra el rival que los había eliminado en sus únicas dos participaciones mundialistas previas.

Embed - DOBLETES DE SORLOTH Y HAALAND PARA LA FIESTA VIKINGA | Noruega 4-1 Estonia | RESUMEN

Qué es el “Viking Row” y cómo nació

El Mundial no pudo haber arrancado mejor para el seleccionado nórdico. El debut ante Irak fue un contundente 4 a 1 con un doblete de su máxima figura, Erling Haaland.

En la segunda jornada llegó el gran desafío ante Senegal, un rival durísimo que plantó un partido de altísimo nivel. Sin embargo, gracias a otra actuación clave del Androide, los nórdicos se impusieron por 3 a 2, abrocharon el pase a los 16avos de final y desataron la locura.

Noruega 1 Cuenta de X: @ErlingHaaland El plantel recreó la tradicional coreografía frente a la tribuna para celebrar la clasificación rindiendo un sentido honor a su herencia marina. Cuenta de X: @ErlingHaaland

Fue justamente tras el pitazo final contra los africanos que los futbolistas se sentaron en el césped para realizar el "Viking Row", una coreografía que ya es furor en las redes sociales. El festejo nació durante los amistosos de preparación y hoy se repite en cada rincón de Noruega.

Lejos de ser una simple descarga de alegría, el ritual rinde homenaje a la herencia marítima del país y a los antiguos vikingos. Busca transmitir un mensaje de unidad absoluta, simulando que todos reman juntos y sincronizados hacia la misma dirección. Toda la acción se coordina al ritmo de los golpes de un bombo que el capitán, Martin Odegaard, le pidió prestado a la hinchada.

Embed - Norway Players and Fans Performed the Traditional "Viking Row" After Qualifying for the Round of 32

Haaland vs. Mbappé: todo lo que tenés que saber del partido entre Francia y Noruega

Aunque nadie quiere despertar a Noruega del gran sueño que vive en este Mundial 2026, el plantel sabe que no hay tiempo para dormirse en los laureles. Queda un último capítulo antes de iniciar los cruces de eliminación directa. A pesar de tener el boleto asegurado, el enfrentamiento ante Francia definirá quien se quedará con el liderazgo del grupo.

Erling Haaland y Kylian Mbappé serán las grandes banderas de sus equipos. Los atacantes, que suman cuatro tantos cada uno y escoltan a Lionel Messi en la tabla de goleadores, vivirán una batalla clave para el futuro de sus países.

El encuentro se disputará este viernes 26 de junio a las 16:00 en la ciudad de Boston, bajo el arbitraje del inglés Michael Oliver. Para el público argentino, el partido contará con una amplia variedad de pantallas para seguirlo en vivo. DSports, TyC Sports, Telefe, Paramount+ y Disney+ Premium serán las opciones disponibles para no perderse uno de los choques más prometedores del torneo.