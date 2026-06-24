La FIFA podría implementar una modificación para la tanda de penales en medio del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El objetivo es que ningún equipo pueda sacar ventaja en el sorteo previo a la definición de los doce pasos y unificarlo en un solo lanzamiento de moneda.

La FIFA modificaría el sorteo previo a las tandas de penales.

En medio del inicio de la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026, la FIFA analiza un cambio en el procedimiento previo a una tanda de penales. El objetivo es que ningún equipo logre sacar una ventaja antes del inicio de la definición y se podría aplicar desde los dieciseisavos de la competencia en curso.

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Cuando un partido llega a la instancia de definición desde los doce pasos, se realizan dos sorteos con moneda previos para determinar en qué arco se patearán los tiros y qué equipo abrirá la serie. La idea del ente organizador del fútbol es unificarlo en un solo sorteo.

Cómo se llevaría a cabo la nueva modificación de la FIFA para la tanda de penales Según informó el diario inglés The Times, de aprobarse el cambio previo a los penales se realizará un solo sorteo. El ganador de este podrá elegir una de las dos opciones: establecer el arco donde se ejecutarán los tiros o empezar la seria pateando. La alternativa que no elija la recibirá el rival.

La intención de la FIFA es que ningún equipo logre obtener doble ventaja, porque con el modelo actual existe la posibilidad de que un conjunto gane ambos sorteos. En la última final de la Champions League entre Paris Saint-Germain y Arsenal, varios medios europeos afirmaron que los ingleses perdieron ambos sorteos, lo que habría inclinado la balanza para los parisinos.

Sin embargo, el organismo presidido por Gianni Infantino no tiene la palabra final: cualquier modificación reglamentaria que quiera realizar tiene que ser evaluada antes por la International Football Association Board (IFAB), la entidad encargada de reglamentar el fútbol. Para que el cambio pueda aplicarse en la próxima ronda del Mundial 2026, la IFAB deberá tomar una decisión antes del domingo y se sumaría a la larga lista de modificaciones implementadas en este torneo.