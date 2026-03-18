La Fórmula 1 pierde u$s200.000.000 debido a la cancelación de las carreras de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente

Ambos Grandes Premios no podrán ser reemplazados y las ganancias de Liberty Media se ven sometidas a una gran presión. La temporada de 2026 fue oficialmente reducida de 24 a 22 carreras.

Con la cancelación de los Grandes Premios de Bharein y Arabia Suadita, la Fórmula 1 pierde alrededor de u$s 200.000.000.

La Fórmula 1 decidió cancelar Los Grandes Premios en Bahrein y Arabia Saudita, debido a la guerra en Medio Oriente . La consecuencia operativa es inmediata y disruptiva. Dado que no hay carreras programadas para abril, la temporada de 2026 tendrá un intervalo de cinco semanas en su calendario. Este vacío se produce entre la tercera carrera de la temporada, el Gran Premio de Japón, que se celebrará del 27 al 29 de marzo, y el Gran Premio de Miami, que se llevará a cabo del 1 al 3 de mayo.

Estas dos carreras no pudieron ser reemplazadas por otras, ya que las alternativas propuestas, como Portimão o Imola, no tienen el tiempo suficiente para ser organizadas.

La decisión se tomó en plena consulta con la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y los promotores y también afecta a los campeontos previstos de Fórmula 2, Fórmula 3 y F1 Academy.

Además de no haber acción en la pista, esta decisión tiene graves implicaciones financieras para la Fórmula 1. Liberty Media, la empresa matriz de la categoría, ya informó sobre las consecuencias. La empresainformó que se registró una disminución del 27% en los ingresos durante el primer trimestre de 2025, hasta los u$s 403.000.000, aunque aclaró que parte de esa disminución se debió a que hubo una carrera menos en el calendario de este año.

Según un informe de análisis publicado por Guggenheim, la máxima categoría del automovilismo deportivo podría perder hasta u$s 200.000.000 debido a la cancelación de las dos carreras.

Arabia Saudita paga alrededor de u$s 55.000.000 anuales para organizar el campeonato, una cifra ligeramente superior a los u$s 52.000.000 que aporta Bahréin. Estos son algunos de los contratos más lucrativos del calendario actual, que expiran en 2030 y 2036, respectivamente.

En total, los honorarios de los promotores representan aproximadamente el 27 % de los ingresos totales de la Fórmula Uno, o u$s 1.030.000.000, por lo que cualquier cancelación tiene un impacto significativo en los resultados financieros de la categoría. Además de estas tarifas base, la Fórmula Uno también dejaría de percibir ingresos por patrocinio y derechos de medios.

Esto afectará a las cifras de ingresos del segundo trimestre de la Fórmula 1 de este año, que alcanzarán los u$s 1.200.000.000 en 2025. La cifra del año pasado supuso un aumento interanual del 41% gracias al éxito de la película de la F1, por lo que los resultados de este año podrían representar una caída considerable de los ingresos.

La Fórmula 1 y sus equipos dependen en gran medida de Oriente Medio para sus ingresos, por lo que cualquier incoveniente financiero que surja durante este conflicto podría tener graves consecuencias.

Tanto Arabia Saudita como Bahréin tienen importantes inversiones en Aston Martin y McLaren a través de sus respectivos fondos soberanos. La Autoridad de Inversiones de Qatar también posee una participación en Audi.

Además, la prolongación del conflicto en esa región también afectará a las visitas de la Fórmula 1 a países como Azerbaiyán, Qatar y Abu Dabi.

La decisión de mantener el calendario como está previsto representa una medida táctica para contrarrestar el caos que podría surgir en el futuro. Sin embargo, esto representa una pérdida directa de ingresos, además de una interrupción en el flujo de competencia, lo cual agrava aún más la presión financiera sobre un modelo que ya está bajo mucha presión.