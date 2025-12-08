Tasas de plazo fijo, bajas: cuánto gano si deposito $150.000 a 30 días + Seguir en









Las entidades bancarias más importantes del país revisaron las tasas de interés y los retornos quedaron por debajo de lo esperado.

Diciembre 2025: cuánto gano si invierto $150.000 a 30 días Depositphotos

Los argentinos están atravesando una racha económica dura y muchos optan por invertir en plazos fijos para intentar ganarle a la inflación durante el año. En diciembre de 2025, los principales bancos del país actualizaron sus tasas de interés pero las ganancias para quienes eligieron confiar son cada vez menores.

En este contexto, el Banco de la Nación Argentina es la gran referencia para este tipo de operaciones, tanto para cuando se inicia un plazo fijo en sucursal o a través del home banking.

inversiones plazo fijo Depositphotos Plazo fijo en diciembre 2025: cuánto gano si invierto $150.000 a 30 días Según los resultados del simulador oficial del Banco Nación, si una persona decide invertir $150.000 a 30 días, puede generar distintas ganancias dependiendo de cómo lleve a cabo la operación, ya que tienen distintos rendimientos según el canal que se elija.

En sucursal Intereses ganados: $2.527,40

Monto total: $152.527,40

TNA: 20,50%

TEA: 22,54% Al optar por el plazo fijo en una oficina del banco, la TNA es de 20,50% y la Tasa Efectiva Anual (TEA) alcanza el 22,54%. Con esas condiciones, los intereses generados en un mes ascienden a $2.527,40, lo que lleva el capital inicial a un total de $152.527,40

Por home banking Intereses ganados: $3.020,55

Monto total: $153.020,55

TNA: 24,50%

TEA: 27,45% Con la vía electrónica, la TNA sube al 24,50% y la TEA al 27,45%, generando $3.020,55 en intereses, por lo que alcanza un monto final de $153.020,55.

Los montos del canal virtual son mayores porque se pretende incentivar el uso de herramientas digitales para que se vayan afianzando cada vez más con el home banking, especialmente los adultos mayores.

