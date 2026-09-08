Boca tiene el plantel más caro que San Pablo: la diferencia supera los u$s16 millones

El Xeneize llega a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 con un plantel valuado en casi u$s111 millones, contra unos u$s94,5 millones del conjunto brasileño. La diferencia también se refleja entre los jugadores más cotizados: Boca concentra cinco futbolistas por encima de los u$s6 millones, mientras que San Pablo tiene a su principal figura valuada en casi u$s14 millones.

Boca tiene el plantel más valioso en términos globales, pero San Pablo cuenta con el jugador de mayor cotización individual.

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 también se juegan en el terreno de las finanzas. Boca y San Pablo se enfrentan esta noche, desde las 21.30, en la Bombonera, en el partido de ida por un lugar entre los cuatro mejores del torneo con dos planteles de importante valor de mercado, aunque el club argentino parte con ventaja en términos económicos.

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De acuerdo con las cotizaciones de Transfermarkt , el plantel de Boca está valuado en alrededor de u$s110,9 millones, mientras que el de San Pablo tiene una cotización de u$s94,5 millones. La diferencia entre ambos planteles se ubica así en torno a los u$s16,4 millones , con una ventaja cercana al 17% para Boca . En otras palabras, el Xeneize tiene un plantel cuyo valor de mercado supera en casi una quinta parte al del equipo brasileño.

Sin embargo, la comparación cambia cuando se analiza quiénes son los futbolistas que explican buena parte de esas valuaciones.

El jugador de mayor cotización de Boca es Milton Delgado , mediocampista surgido de las divisiones inferiores del club, cuyo valor de mercado alcanza los u$s11,6 millones . Transfermarkt lo ubica como el futbolista más valioso del plantel.

El segundo lugar corresponde a Tomás Aranda , con una cotización aproximada de u$s 10,5 millones . El mediocampista ofensivo, incorporado al plantel profesional durante 2026, se convirtió rápidamente en uno de los activos jóvenes de mayor valor para el club.

En el tercer escalón aparecen dos futbolistas con u$s8,1 millones cada uno: Lautaro Di Lollo y Exequiel Zeballos. Completa el top cinco Santiago Ascacíbar, valuado en unos u$s6,4 millones.

De esta manera, los cinco principales activos de Boca acumulan un valor de mercado equivalente a u$s44,7 millones, aproximadamente.

Los cinco jugadores más caros de Boca

Milton Delgado: u$s11,6 millones

Tomás Aranda: u$s10,5 millones

Lautaro Di Lollo: u$s8,1 millones

Exequiel Zeballos: u$s8,1 millones

Santiago Ascacíbar: u$s6,4 millones

El dato más relevante desde el punto de vista patrimonial es que Boca no depende exclusivamente de un único jugador para sostener el valor de su plantel. Delgado y Aranda concentran las dos cotizaciones más elevadas, mientras que Di Lollo y Zeballos agregan otros u$s16,2 millones.

Milton Delgado y Marcos Antônio son los jugadores con mayor cotización de mercado del partido que esta noche jugarán Boca y San Pablo. IA

San Pablo tiene al jugador más caro de la serie

Del otro lado aparece una particularidad: San Pablo tiene al futbolista individualmente más valioso del cruce.

Se trata de Marcos Antônio, cuyo valor de mercado asciende a u$s13,9 millones. El mediocampista brasileño se encuentra por encima de cualquier jugador de Boca en la cotización individual.

El segundo lugar del conjunto paulista es para Artur, valuado en u$s9,3 millones.

El tercer puesto corresponde a Damián Bobadilla, con u$s7 millones. El paraguayo aparece como otro de los principales activos de San Pablo. Más atrás aparece Pablo Maia, con una cotización de u$s5,8 millones. El quinto lugar queda para el joven delantero Ryan Francisco, valuado en u$s5,2 millones.

Los cinco jugadores más valiosos de San Pablo reúnen u$s41,2 millones.

Los cinco jugadores más caros de San Pablo

Marcos Antônio: u$s13,9 millones

Artur: u$s9,3 millones

Damián Bobadilla: u$s7 millones

Pablo Maia: u$s5,8 millones

Ryan Francisco: u$s5,2 millones

Una serie que también se define en el mercado

La comparación deja un escenario particular para los cuartos de final. Boca tiene el plantel más valioso en términos globales, pero San Pablo cuenta con el jugador de mayor cotización individual.

El conjunto argentino supera los u$s110 millones de valor de mercado, mientras que el brasileño se mueve en torno a los u$s94,5 millones. Sin embargo, los cinco futbolistas más caros de cada equipo presentan una diferencia mucho más estrecha: aproximadamente u$s44,7 millones para Boca contra u$s41,2 millones para San Pablo.

Eso significa que una parte importante de la diferencia total entre ambos planteles está explicada por la profundidad del equipo argentino y no solamente por sus principales figuras.

Para Boca, además, existe otro dato económico relevante: varios de sus activos de mayor cotización son jugadores jóvenes, como Delgado, Aranda y Di Lollo. En términos patrimoniales, esa característica puede tener un peso adicional porque el valor de mercado no sólo refleja el rendimiento presente, sino también el potencial de una futura transferencia.

San Pablo, en cambio, tiene su principal activo concentrado en Marcos Antônio, cuyo valor de u$s13,9 millones supera por sí solo al de cualquier futbolista de Boca. El brasileño representa cerca del 15% del valor total del plantel paulista.

En definitiva, Boca llega al cruce con una ventaja financiera en el valor global de su plantel, pero San Pablo conserva una carta de mayor cotización individual. En una serie a eliminación directa, el mercado puede marcar diferencias, aunque los millones invertidos o acumulados en una plantilla no garantizan por sí solos la clasificación.