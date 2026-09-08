El Gobierno aumentó 8% las becas para atletas y equipos técnicos y destinó más de $525 millones

La actualización rige desde septiembre de 2026 hasta marzo de 2027. La medida alcanza a deportistas, entrenadores, profesionales y beneficiarios de los Juegos Nacionales Evita, en el marco de la preparación para el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028.

El Ejecutivo incrementó un 8% las becas para atletas y equipos técnicos y elevó a más de $525 millones el monto destinado al acompañamiento del deporte de alto rendimiento.

El Gobierno dispuso un aumento del 8% en las becas deportivas destinadas a atletas, entrenadores y equipos técnicos, entre otros beneficiarios. La actualización comenzó a regir el 1 de septiembre y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027 . La medida fue formalizada mediante la Resolución 139/2026 , publicada en el Boletín Oficial, que además autorizó el pago correspondiente a septiembre por un monto total superior a $525,7 millones .

La actualización alcanza a distintos integrantes del sistema nacional de apoyo al alto rendimiento. Además de los deportistas, incluye a entrenadores nacionales, profesionales de ciencias aplicadas al deporte, responsables técnico-administrativos y programas vinculados con los Juegos Deportivos Nacionales Evita . La resolución también aprobó la nómina de beneficiarios correspondiente a septiembre, con las respectivas altas y bajas respecto del listado vigente durante agosto.

La decisión se produce en el marco de la reorganización institucional del área deportiva dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del inicio de una nueva etapa de preparación con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 . Según los fundamentos de la resolución, el incremento responde a la evolución de los costos vinculados con entrenamientos, concentraciones, giras y competencias.

El documento oficial señala que la incorporación o continuidad de los beneficiarios fue analizada desde una perspectiva "técnica y deportiva" , teniendo en cuenta sus antecedentes, desempeño y proyección dentro del sistema nacional de representación. De esta manera, la modificación de los montos se integra también al mecanismo de selección y seguimiento de los atletas alcanzados por el programa.

En los fundamentos, el área responsable plantea que el escenario deportivo se modificó luego del cierre de los Juegos Olímpicos de París 2024 y con el comienzo de un nuevo ciclo cuyo objetivo principal serán los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En ese período se prevé la participación argentina en distintas competencias internacionales que requieren financiamiento para la preparación y el traslado de los deportistas.

Entre las competencias mencionadas aparecen los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 y los Juegos Suramericanos de Playa 2027, además de competencias nacionales, continentales y mundiales.

La resolución contempla los gastos asociados a concentraciones, giras de entrenamiento y participación en torneos que permiten sumar puntos para rankings internacionales. En ese sentido, el documento sostiene que la presencia de representantes argentinos en competencias consideradas relevantes depende en buena medida del apoyo económico estatal para afrontar su preparación y participación.

La revisión de los costos de preparación y competencia, junto con las disponibilidades presupuestarias, derivó finalmente en la propuesta que estableció el incremento del 8% en los montos de las becas.

Cuánto cobrará cada categoría

El esquema contempla distintos niveles de asistencia, diferenciados según el tipo de disciplina y los resultados obtenidos. En la categoría más alta, denominada excelencia sudamericana, se ubican deportistas que no reciben una beca del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y que obtuvieron una medalla en competencias internacionales de nivel mundial absoluto o panamericano y parapanamericano absoluto.

Para este nivel se estableció una beca mensual de $864.000. La disciplina debe formar parte de los programas olímpico, paralímpico, panamericano, parapanamericano, suramericano o parasuramericano. El otorgamiento queda además sujeto a la proyección internacional del deportista y a los cupos disponibles.

En las becas suramericanas para deportes individuales se fijaron cuatro categorías. La A tendrá un monto mensual de $699.840 para quienes hayan obtenido una medalla de oro en los últimos Juegos Suramericanos o Parasuramericanos organizados por Odesur, o en torneos federativos absolutos del último año disputado, con participación de al menos cinco países además de Argentina.

La categoría B establece $641.520 mensuales para quienes hayan conseguido una medalla de plata bajo condiciones equivalentes, mientras que la categoría C contempla $583.200 para medallistas de bronce. La categoría D fija un monto de $524.880 y comprende determinados resultados de atletas de disciplinas de tiempo y marca y casos de deportistas parasuramericanos, de acuerdo con los requisitos establecidos en el anexo de la resolución.

Para los deportes de conjunto con más de tres atletas, los montos quedaron establecidos en $676.512 para la categoría A, $618.192 para la B y $559.872 para la C. La cantidad de becados estará vinculada con la planilla de juego más un 20%, con un margen de variación de un integrante.

En el caso de los deportes individuales por equipo, que incluyen disciplinas como relevos, all around, botes de remo o equipos de tenis de mesa, se fijaron $408.240 para la categoría A y $349.920 para la B.

La resolución también incorpora una categoría de proyección suramericana para atletas de 22 y 23 años. En deportes individuales, la categoría A establece una beca de $408.240 mensuales para quienes hayan conseguido una medalla en una competencia internacional oficial de su federación y hayan formado parte del proceso anterior de proyección juvenil. Para deportes de conjunto, la categoría B fija $291.600 por mes bajo los mismos requisitos.

Para atletas de entre 16 y 21 años existe la categoría de proyección suramericana juvenil. Los beneficiarios deberán acreditar estudios secundarios. En deportes individuales, el monto será de $326.592, mientras que para deportes de conjunto se establecieron $233.280 mensuales, siempre de acuerdo con los resultados y condiciones previstos en la resolución.

Becas para los Juegos Evita

El esquema oficial también contempla una categoría específica para los Juegos Deportivos Nacionales Evita, con una beca mensual de $300.000. Está destinada a deportes de tiempo y marca y su asignación estará a cargo de la Coordinación de Juegos y Eventos Deportivos Nacionales, dependiente de la Dirección Nacional de Desarrollo Deportivo, a partir de un informe técnico que acredite el mérito deportivo.

Para acceder a este beneficio, los deportistas deberán haber obtenido la medalla de oro en los Juegos Nacionales Evita, con participación de al menos ocho provincias en la prueba, categoría y clasificación funcional, además de ocho atletas en la final. También se exige que la marca registrada tenga proyección nacional.

La beca tendrá vigencia hasta la próxima edición de los Juegos Nacionales Evita, con un límite máximo de 12 meses. Para conservar el beneficio, los atletas deberán participar en torneos federativos nacionales, provinciales y municipales y estar inscriptos en el sistema federativo provincial y nacional correspondiente a su disciplina.

El acompañamiento quedará sujeto a la disponibilidad presupuestaria y alcanzará a las disciplinas reconocidas por el Comité Olímpico Internacional (COI), el Comité Paralímpico Internacional (IPC), el Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (Copar).