Boca vs. San Pablo: posibles formaciones, horario y dónde ver EN VIVO + Agregar ámbito en









El equipo del “Vasco” Arruabarrena buscará clasificarse a la próxima instancia del torneo internacional y en primera instancia lo hará con su gente, en La Bombonera.

El Boca de Leandro Paredes buscará dar el primer paso a las semifinales de la Copa Sudamericana ante el San Pablo de Jonathan Calleri.

Luego de empatar contra Gimnasia de Mendoza el sábado, Boca jugará este martes, a las 21.30 horas, contra San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en La Bombonera.

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En octavos de final, Boca avanzó cómodamente contra Recoleta de Paraguay, aunque la ida en el Estadio de Huracán comenzó con el pie izquierdo. Terminaron 1 a 0 abajo en el primer tiempo y se fueron reprobados por los hinchas. Una vez en el complemento, el equipo de Rodolfo Arruabarrena cambió su imagen y terminó ganando 3 a 1 con un gran nivel de Leonel Flores.

Con el global 7-1, Boca se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. @Sudamericana Ya en el partido de vuelta, en el Estadio Defensores del Chaco de Paraguay, el Xeneize pareció más local que nunca. Con 20.000 hinchas a su favor, el conjunto de la Ribera no tuvo sobresaltos y aseguró su clasificación con un contundente 4 a 0, y un 7 a 1 en el global.

En lo que respecta a la localía, Boca vuelve a utilizar su estadio en un torneo internacional después de lo que fue su eliminación por Copa Libertadores ante Universidad Católica de Chile, cuando perdieron 1 a 0 y terminaron en el tercer puesto del Grupo D, con la posibilidad de entrar al repechaje de Sudamericana.

Cómo llega cada uno Antes de eliminar a Recoleta, Boca tuvo que pasar por un muy complicado duelo frente a O'Higgins de Chile. En la ida ganó el equipo argentino por 1 a 0, mientras que el conjunto limítrofe hizo lo mismo en su estadio, llevando a la serie a una intensa definición por penales. Finalmente, Lautaro Blanco aprovechó el penal de más que malograron los rancagüinos y pasaron a la siguiente instancia.

San Pablo, por su parte, terminó primero del Grupo C de la Copa Sudamericana y pasó directamente a octavos de final, por lo que llega más fresco que el Xeneize. En su partido por la mencionada instancia, le tocó contra Bolívar. En el partido de ida, en la altura de Bolivia, el conjunto brasileño se hizo fuerte y mantuvo el empate 1 a 1 para ir más cómodo de local. Jonathan Calleri, el exBoca que milita en Sao Paulo. Una vez en la vuelta, el equipo de Dorival Júnior comenzó ganando, terminó el primer tiempo con ventaja, pero en los primeros minutos del complemento se lo empataron. Para la tranquilidad de los tricolores paulistas les cobraron un penal a favor y el exBoca Jonathan Calleri marcó el gol de la ventaja. Al final del encuentro, Sabino hizo el 3 a 1 y terminó sentenciando el 4 a 2 global para pasar a cuartos de final. Las posibles formaciones Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino/Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa/Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena. San Pablo: Rafael; Iago, José Sabino, Domingos Duarte, Robert Arboleda; Gustavo Santana, Marcos Antonio, Danielzinho, Arthur; Luciano y Jonathan Calleri. DT: Dorival Júnior Horario Hora: 21.30.

TV: ESPN y Disney+.

Árbitro: Piero Maza (CHI)

VAR: Fernando Vejar (CHI)

Estadio: La Bombonera.