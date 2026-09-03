¿Cuánto cuesta la nueva camiseta alternativa de Boca, que estrenó contra Vélez?

La indumentaria recupera referencias de los primeros años del club y ya está disponible en distintos canales oficiales para los hinchas.

El equipo de La Ribera estrenó una nueva propuesta de indumentaria durante uno de sus compromisos oficiales.

Boca Juniors volvió a salir a la cancha con una camiseta diferente. El equipo estrenó ante Vélez su nueva indumentaria alternativa para la temporada 2026/27, una propuesta de Adidas que mira hacia los primeros años de la institución y recupera elementos de diseños históricos.

Más allá de lo futbolístico, el lanzamiento también despertó interés entre los hinchas que quieren tenerla en el placard. Y hay un dato clave para quienes están haciendo cuentas: el precio cambia según la versión , el género y si se trata de la camiseta destinada al público general o de la utilizada por los jugadores.

La nueva camiseta de Boca tiene una estética que se despega del tradicional azul y oro . El diseño presenta una base blanca atravesada por finos bastones verticales en azul marino , una combinación que recupera referencias de distintas etapas de la historia del club.

El modelo también incorpora una franja horizontal blanca en la zona del pecho, cuello redondo y puños en el mismo tono. En los hombros aparecen las clásicas tres tiras de Adidas, mientras que el logo Trefoil ocupa un lugar particular dentro de la propuesta.

La inspiración tiene dos puntos de referencia . El primero está relacionado con la camiseta alternativa que Boca vistió durante la temporada 2006/07, una campaña especialmente recordada por los hinchas, porque el equipo consiguió la Copa Libertadores de ese año con Juan Román Riquelme como una de sus principales figuras.

El segundo viaje en el tiempo es todavía mayor: el concepto recupera elementos vinculados con una camiseta utilizada por Boca en 1906, apenas un año después de la fundación del club. Aquella versión tenía una base blanca con líneas oscuras, una referencia que fue reinterpretada para el modelo actual.

Cuánto cuesta la nueva camiseta alternativa de Boca

Para quienes quieran comprar la nueva indumentaria, el precio de referencia depende de la versión elegida. En la tienda oficial de Adidas Argentina, la camiseta alternativa masculina 26/27 cuesta $149.999. La versión jugador, con características destinadas al uso profesional, asciende a $229.999.

También hay alternativas para otros públicos. La versión femenina figura a $139.999, mientras que la camiseta infantil tiene un precio de $109.999. La versión masculina de manga larga, en formato jugador, alcanza los $259.999.

El conjunto xeneize sumó una nueva alternativa para sus compromisos oficiales de la temporada. Adidas

Un dato que puede aliviar un poco el golpe al bolsillo es que existen distintas opciones de financiación según el canal. Por ejemplo, la tienda oficial de Boca ofrece la versión femenina de la camiseta alternativa 26/27 a $139.999 y permite pagarla en 9 cuotas sin interés con determinadas tarjetas BBVA.

En otros comercios también aparecen opciones de financiación. Dexter, por ejemplo, ofrece la versión masculina a $149.999 con 3 cuotas sin interés.

Dónde y cómo comprar la nueva camiseta titular de Boca con descuento

Aunque el título de esta nota refiere a la camiseta alternativa, la nueva indumentaria oficial de Boca puede conseguirse a través de los principales canales vinculados con el club y adidas. La ropa está disponible en la página oficial de Adidas, en Boca Shop y en el local oficial ubicado en la Bombonera.

En el caso de adidas Argentina, la camiseta alternativa 26/27 aparece dentro de la sección de indumentaria oficial de Boca, con las distintas variantes de talle y modelo. La tienda también comercializa la camiseta titular de la misma temporada, que actualmente figura a $149.999 en su versión masculina para hinchas.

Para quienes buscan una rebaja, hay que hacer una distinción: las promociones que aparecen actualmente en adidas corresponden principalmente a modelos 25/26, que ya tienen descuentos de hasta el 30% y precios especiales para miembros. La nueva alternativa 26/27, en cambio, figura a precio de lanzamiento y no aparece con una rebaja equivalente en el listado consultado.

También existe una ventaja vinculada con la condición de socio de Boca. Ellos pueden acceder a un descuento cuando compran en la tienda oficial del club, aunque las condiciones concretas pueden variar según la promoción vigente.