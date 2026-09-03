Preocupación en Boca por Paredes: ¿se pierde la serie de Copa Sudamericana ante San Pablo? + Agregar ámbito en









El mediocampista y figura del “Xeneize” pidió el cambio ante Vélez y encendió las alarmas de cara al certamen internacional.

Preocupación en Boca por Paredes: ¿se pierde la serie de Copa Sudamericana ante San Pablo?

El capitán de Boca, Leandro Paredes, encendió las alarmas luego de pedir el cambio en el partido ante Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina.

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Paredes, que es el referente y la gran figura del "Xeneize", sintió una molestia en el isquiotibial izquierdo a los 42 minutos del segundo tiempo, por lo que debió ser reemplazado por Alan Velasco.

Pese a la preocupación que generó esta situación, el director técnico de Boca, Rodolfo Arruabarrena, aclaró que lo de Paredes "no es nada grave", y detalló: "Hubo un aviso y se siente. Llevamos muchísimos partidos y hay chicos que no tuvieron recambio y siguen jugando".

De esta manera, el mediocampista que prácticamente no tuvo descanso, ya que pocos días después de la final del Mundial ya estaba jugando con el "Xeneize", no se perdería la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores ante el San Pablo de Brasil.

El partido de ida será en solo cinco días, el martes 8 de septiembre a las 21:30 en La Bombonera, mientras que la vuelta se llevará a cabo una semana después en el Estadio Morumbí.

Sin embargo, Arruabarrena consideraría darle descanso este fin de semana, cuando Boca visite a Gimnasia de Mendoza por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. En dicha competición, el "Xeneize" marcha octavo en la Zona A con solo 10 puntos, por lo que no tiene un gran margen de error, ya que un paso en falso lo dejaría fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.