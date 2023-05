La inesperada reflexión de Scaloni sobre las estrellas en la camiseta de la Selección

"¿Si soy de mirar la tercera estrellita? No, ja. De hecho, mis hijos creo que tienen camiseta y, a veces, cuando van a jugar al fútbol afuera, cuando busco una en el armario y se las llevo, me dicen 'pero esta no es la que tiene la tercera'. Está bueno, pero soy incapaz de pensar continuamente en eso. Para mí tiene la misma validez, con que tenga la celeste y blanca y el escudo, ya está" , reveló el entrenador argentino en un adelanto de una entrevista de D-Sports.

Igualmente, esta idea sobre las camisetas no hace que le quite mérito al gran logro conseguido el 18 de diciembre de 2022.

"Reconozco que te llena de orgullo haber puesto otra vez a Argentina en los niveles en los que siempre estuvo. Porque no hay dudas de que siempre estuvo y con esto hay que hacer entender que la dificultad es máxima. Siempre estuvimos al máximo nivel, pero hacía rato que no ganábamos. Eso no significaba que no teníamos el nivel", recalcó Scaloni.