Boca: Claudio Úbeda tiene todo lista para enfrentar a Racing en la semifinal

El entrenador del "Xeneize" repetiría el mismo equipo que venció a Argentinos Juniors en los cuartos de final del campeonato local.

Boca presenció este jueves una tarde de fútbol en la Bombonera donde el entrenador Claudio Úbeda comenzó a definir el equipo que recibirá a Racing por las semifinales del Torneo Clausura 2025.

En principio y salvo imprevistos de último momento, el director técnico del "Xeneize" repetiría el mismo once que consiguió el triunfo ante Argentinos Juniors por 1-0 en los cuartos de final del campeonato local.

A su vez, el mediocampista español Ander Herrera volvería a estar dentro de los concentrados para ir en busca del pase a la final del certamen. Del otro lado Estudiantes y Gimnasia y Esgrima se medirán en el clásico platense para definir al otro finalista.

Una de las incógnitas que mantuvo Úbeda, quien asumió el cargo de DT tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y cambió el rumbo del equipo, fue con respecto a la delantera. Milton Giménez, quien no convierte hace seis encuentros, era uno de los apuntados para salir del equipo titular.

Sin embargo, Edinson Cavani, quien sería su natural reemplazante, no se encuentra en óptimas condiciones para ir de arranque. Es por eso que el DT del cuadro azul y oro saltaría al terreno de juego de la Bombonera con el mismo equipo que se midió ante el ‘Bicho’.

Por su parte, Alan Velasco se entrenó con los suplentes y podría regresar a la nómina para concentrarse en el Hotel Intercontinental previo al cruce ante la "Academia" del próximo domingo desde las 19:00. La probable formación de Boca frente a Racing: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.