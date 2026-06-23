La marca que podría romper la Selección argentina contra Jordania después de 28 años + Agregar ámbito en









Fue el único Mundial en donde no recibió ningún gol en toda la fase de grupos. Entre los partidos de Argelia y Austria ya sumó 5 goles a favor y ninguno en contra.

Argentina se clasificó a dieciseisavos de final del Mundial 2026 una fecha antes de que finalice la fase de grupos. @afaseleccion

La Selección Argentina está haciendo una brillante actuación en lo que va del Mundial 2026. Con Lionel Messi como figura absoluta de la competencia, los dirigidos por Lionel Scaloni son uno de los cuatro equipos a los que aún no le anotaron un gol.

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México, Ghana y España son los otros seleccionados que mantuvieron su valla invicta en estas dos fechas de fase de grupos. Argentina, además, es uno de los diez conjuntos que más goles anotó, cinco de Lionel Messi, en una tabla liderada por Alemania con nueve tantos.

Para sumar otra estadística positiva, la Scaloneta es el equipo al que sus rivales le realizaron menos remates al arco. Entre Argelia y Austria tan solo un remate, que fue un tiro libre del austríaco del Borussia Dortmund en el segundo tiempo, fue bajo los tres palos que defiende Emiliano Martínez.

La única vez que Argentina había logrado una estadística similar En el Mundial de Francia 1998, Argentina le ganó en fase de grupos 1-0 a Japón, 5-0 a Jamaica y 1-0 a Croacia. Mantuvo la valla invicta en sus primeros tres partidos de fase de grupos y fue la única Copa del Mundo en donde lo logró.

Además, luego de ese torneo, en al menos uno de los primeros dos partidos le anotaron un tanto a Argentina. En esta edición está a tan solo un partido de repetir una marca de hace 28 años atrás.

Cuenta de X: @Argentina Cuenta de X: @Argentina La marca que podría superar Emiliano Martínez en el Mundial 2026 Luego de la victoria ante Austria, el que también sumo un logro fue el arquero Emiliano Dibu Martínez que consiguió su valla invicta número 43 en 61 partidos con la Selección Argentina. Este número lo posiciona a tan solo cuatro de igualar a Sergio Romero, el exarquero de Boca, que suma 47 arcos en cero en su trayectoria por el conjunto nacional entre 2008 y 2019. Si los dirigidos por Lionel Scaloni siguen avanzando de fase y sin recibir goles, Dibu podría igualar o superar aquel récord.