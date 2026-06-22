La palabra de los jugadores de la Selección argentina después de la victoria ante Austria

La Selección Albiceleste ganó sus dos partidos en la fase de grupos y ya se aseguró el pasaje a la siguiente fase del Mundial 2026.

Lionel Messi volvió a frotar la lámpara y Argentina se clasificó a la siguiente fase del Mundial 2026.

La selección argentina le ganó 2 a 0 a Austria en un partido muy duro con doblete de Lionel Messi, quién se convirtió en el mayor anotador en la historia de los Mundiales con 18 tantos, superando a Miroslav Klose que tenía 16. Con este triunfo, el equipo de Lionel Scaloni ya se metió en los dieciseisavos de final.

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Tras el final del partido, los jugadores dejaron sus impresiones del encuentro:

"Fue un partido excelente creo yo. Esto es lo lindo del fútbol, que los dos equipos proponen. Fuimos muy inteligentes hoy y nos adaptamos en todo momento".

"No hay palabras para Messi, solo queda disfrutarlo. No hay que compararlo, él está solo en la cima, sólo hay que disfrutarlo. No hay palabras, hay que valorar que sea argentino".

"El mensaje siempre es claro, nunca perdimos la humildad, fuimos paso a paso y hay que seguir de la misma manera".

Alexis Mac Allister

"Una alegría poder ganar, fue un partido duro. sabíamos que iba a ser así, juegan muy bien. No se nos caen los anillos y lo hicimos sin problemas".

"Nos gustaría tener la pelota mucho más, lo vamos a trabajar, pero sabemos que son los momentos en los que tenemos que defender, y aunque nos sentimos cómodos con la pelota, no quita que podamos hacer lo otro".

Leandro Paredes

"Nosotros somos conscientes que cada partido que pase va a ser más difícil. Nos queda preparar partido a partido de la mejor manera".

"Messi nos sigue sorprendiendo. Pasan los partidos, los entrenamientos y no nos deja de sorprender".

Estoy al 100%, volví antes de lo previsto gracias a los médicos y estoy muy agradecido".

Julián Álvarez

"Me siento muy bien, no jugué los amistosos porque me estaba terminando de recuperar pero ya estoy. Sabemos que va a ser así de difícil, ahora todas las selecciones están preparadas, son rivales muy duros y cuando hay que trabajar se trabaja y cuando se juega se juega".

"No hay mucho más para decir de messi, solo nos queda ayudar, acompañar y disfrutar el día a día al lado de este monstruo".

El próximo partido de Argentina

Después de la victoria de este lunes, el conjunto Albiceleste ya tiene la cabeza puesta en el duelo del sábado ante Jordania, a las 23 horas, para cerrar su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 y asegurarse el primer puesto del grupo J. El rival de la selección nacional saldrá del grupo H, entre España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.