La periodista vidente lo hizo de nuevo: acertó el resultado de Racing-Cruzeiro en la final de la Copa Sudamericana

“Van a gritar ‘es un escándalo, suspéndalo’. La selección argentina va a dar un show espectacular. Será un 6 a 0, con un hat-trick de Lionel Andrés Messi, por supuesto, goles de Lautaro y Julián y uno más de Rodrigo De Paul”, había adelantado la mujer.

“Cuando iba 5-0 ya me iba acordando del pronóstico, estaba a un gol de que suceda casi todo. Fue un 6-0 que metí y estalló en las redes sociales. Sentía que podía demostrar acá en Argentina, con su gente, porque venía un poco criticada. Me vino el 6-0. Cuando hablo de la Selección por lo general me gusta investigar mucho, otros resultados los tiro porque me vienen, y no me interesan. Pero a la selección argentina por lo general la investigo: a Bolivia no le ganó por más de tres goles en los últimos partidos. No es que hay goleadas absolutas, pero como venía siendo criticada con que le habían encontrado la mano a la Scaloneta, dije acá tienen que venir a demostrar un carácter, por qué somos la mejor selección del mundo. Tienen que hacer un show espectacular. Y, al no tener al Dibu (Martínez), Rulli tampoco va a dejar que le hagan goles”,completó en aquella oportunidad.

A pesar de no mencionar los autores de los goles, acertó en el marcador final y la secuencia de los tantos. Su popularidad creció tras sus aciertos, y aunque la llaman "la bruja", asegura que no le molestan los apodos.