La polémica frase de Ngal'ayel Mukau, el jugador de Congo que habló de Cristiano Ronaldo: "No es el mismo que antes"

Ngal’ayel Mukau explicó cómo enfrentaron a Portugal y dejó una reflexión sobre el presente del astro portugués que generó debate.

Cristiano Ronaldo fue uno de los focos de atención tras un debut que dejó más dudas que certezas para Portugal.

Ngal’ayel Mukau sorprendió con una declaración sobre Cristiano Ronaldo después del empate 1-1 entre República Democrática del Congo y Portugal. El mediocampista africano fue consultado por la estrategia de su equipo para controlar al capitán portugués y respondió con una sinceridad que rápidamente desató la polémica dentro y fuera de las redes sociales.

La igualdad representó uno de los resultados más resonantes de la primera fecha del Mundial 2026. Portugal llegaba como amplio favorito, pero no pudo imponer diferencias y terminó dejando una imagen por debajo de las expectativas. En ese contexto, gran parte de las miradas se posaron sobre Cristiano Ronaldo , que tuvo una noche discreta y prácticamente no logró influir en el desarrollo del partido.

Después del encuentro, Mukau fue consultado sobre si República Democrática del Congo había diseñado un plan especial para frenar al delantero portugués. La respuesta fue tan directa como inesperada.

Ngal’ayel Mukau fue una de las figuras de República Democrática del Congo en el empate frente a Portugal y luego dejó una frase que dio que hablar.

“ Para ser sincero, la verdad es que no, porque sabíamos que ya no es el mismo que antes, está un poco más viejo, aunque sigue siendo uno de los mejores jugadores que han jugado a este deporte y tengo mucho respeto por él ”, afirmó el futbolista congoleño ante la sorpresa del periodista que lo entrevistaba.

Lejos de retroceder en sus dichos, el mediocampista profundizó su análisis cuando volvió a ser consultado sobre el tema. “Cuando te vuelves más viejo, no es el mismo esfuerzo que puedes hacer. Pero aun así tengo mucho respeto por él. Es uno de los mejores que ha jugado en este deporte”, agregó.

Las declaraciones tuvieron una enorme repercusión porque tocaron uno de los temas más sensibles alrededor de Cristiano Ronaldo: el impacto que el paso del tiempo tiene sobre un jugador que durante años dominó el fútbol mundial junto a Lionel Messi.

Un empate que dejó dudas en Portugal

Más allá de la polémica, el resultado dejó preocupaciones en el seleccionado portugués. El equipo no logró superar a República Democrática del Congo y comenzó el Mundial con un empate que complicó sus aspiraciones de quedarse con el primer lugar del Grupo K.

En lo individual, Cristiano Ronaldo tampoco consiguió destacarse. El delantero tuvo pocas intervenciones peligrosas, no logró generar situaciones claras y terminó mostrando gestos de fastidio una vez consumada la igualdad. Su actuación quedó rápidamente bajo análisis tanto en Portugal como en el resto del mundo.

Cristiano Ronaldo Portugal Portugal no pudo pasar del empate en su debut y el rendimiento de Cristiano Ronaldo quedó bajo la lupa. @brfootball

La falta de impacto del capitán portugués fue uno de los argumentos utilizados por quienes respaldaron las palabras de Mukau. Otros, en cambio, consideraron que el futbolista africano había sido innecesariamente duro con una de las máximas leyendas de la historia del deporte.

La inevitable comparación con Messi

Como suele ocurrir cada vez que Cristiano Ronaldo queda en el centro de la escena, las comparaciones con Lionel Messi aparecieron casi de inmediato. La situación se vio potenciada por lo ocurrido apenas 24 horas antes en Kansas City.

Mientras Portugal tropezaba en su estreno, el capitán argentino había brillado con un hat-trick ante Argelia, una actuación que le permitió alcanzar una serie de récords históricos y volver a ubicarse en el centro de todas las conversaciones futboleras.

Por eso, muchos usuarios en redes sociales utilizaron el contraste entre ambos debuts para alimentar un debate que lleva más de dos décadas. Lo cierto es que, más allá de las comparaciones y las polémicas, una frase pronunciada en la zona mixta terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados del Mundial 2026.