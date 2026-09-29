La Premier League declaró culpable al Manchester City por contratos "fraudulentos" con un valor de más u$s1.000 millones + Agregar ámbito en









La liga inglesa confirmó que la Comisión Independiente avaló lo que se averiguó unos días atrás: los Citizens son culpables de 114 cargos en su contra por fraude financiero, pero con más detalles económicos al respecto.

La Premier League ractificó las infracciones del Manchester City y el conjunto de la ciudad está muy cerca de recibir sanciones sin precedentes.

La Premier League sacó un comunicado oficial este martes sobre la confirmación de la culpabilidad del Manchester City respecto a los 114 cargos en su contra por infringir normas financieras y por la falta de cooperación para su investigación. Según pudo constatar la Comisión Independiente, los “Sky Blues” lo incumplieron durante un periodo de nueve años, desde la temporada 09/10 hasta la 17/18, y lo aprovecharon para aumentar sus ingresos a u$s1.100 millones.

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De todos modos, el campeón de la Champions League 2022/23 tendrá tiempo de apelar la situación y presentar su defensa hasta este viernes 2 de octubre. Además, desde el club reconocieron que recurrirán antes de la fecha límite y aseguraron que el documento con el que fueron acusados tiene “errores materiales evidentes”.

El Manchester City, en la cuerda floja. Nick Potts/PA La manera que utilizó el City para poder hacer esto fue concretar “contratos ficticios” con socios comerciales para inflar las ganancias del club y reducir los gastos anuales, por lo que estarán envueltos en castigos severos de la Premier y de la UEFA, tras superar el límite de egresos en cada asociación.

La Comisión subraya que en esta investigación que está llevada a cabo desde hace cuatro años, el club había “realizado esfuerzos concertados para detener y obstaculizar la investigación de la Premier League“.

Enzo Fernández y Gerónimo Rulli, en medio del caos del Manchester City. Además, la liga también descubrió que durante el mandato de Roberto Mancini como técnico, el club firmó acuerdos fraudulentos de derecho de imagen con varios jugadores y con el propio italiano.

Las sanciones que podría recibir el Manchester City Las infracciones financieras del Manchester City están dando de qué hablar tanto en Inglaterra como en el mundo. El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, describió que era el caso “más significativo en la historia de la liga”. Según se rumorea en el viejo continente, los Citizens podrían recibir sanciones sin precedentes. Desde la posible quita de títulos, hasta una posible remisión de puntos que los obligue a descender la temporada que viene. El City tendrá tiempo de declararse inocente hasta este viernes. La última vez que sucedió un tema como este fue cuando el Everton fue ratificado por infringir las normas de rentabilidad y sostenibilidad por u$s26 millones, y sufrió una pérdida de 10 puntos en la Premier League. La realidad es que todo se terminará de resolver antes de este viernes, fecha límite para el Manchester City de comprobar el "error de la liga", aunque en el comunicado oficial de la Premier League cierran con una contundente frase: “Laudo definitivo”.