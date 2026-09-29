Argentina vs. Bolivia: cómo y dónde ver el amistoso de la Selección

La Selección Argentina vuelve a la cancha después de la Copa Mundial de la FIFA con tres amistosos que el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará en el país entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre.

Argentina enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre, a Burkina Faso el sábado 3 de octubre y cerrará la serie ante Benín el martes 6 de octubre, en un partido que tendrá un significado especial: será la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

Con una cobertura integral desde los estadios y una programación dedicada exclusivamente a la Selección, TyC Sports será la pantalla a través de la cual se podrán ver los partidos y todo el seguimiento de la actualidad del equipo nacional.

El primer compromiso será este miércoles 30 de septiembre, desde las 21 horas, cuando Argentina reciba a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

TyC Sports transmitirá el encuentro con los relatos de Hernán Feler y los comentarios de Ariel Senosiain y Gustavo Lombardi, junto a Gastón Edul y Joaquín Bruno desde el campo de juego y zona mixta.

Desde las 20 horas, el equipo de transmisión tomará el control de la cobertura para acompañar la llegada de los protagonistas, la confirmación de las formaciones, la entrada en calor, los detalles previos y el relato y los comentarios de Argentina vs. Bolivia.

Las repercusiones del partido, las declaraciones de los protagonistas, el compacto del partido y todo lo que dejó el amistoso estará a cargo de Daniel Retamozo y Ariel Rodriguez en una edición especial de Presión Alta.

Lionel Messi se despedirá de la Selección Argentina ante Benín.

Un hito histórico: El último partido de Lionel Messi con la Selección

TyC Sports también transmitirá los amistosos de Argentina ante Burkina Faso, el sábado 3 de octubre a las 21 horas, y ante Benín el martes 6 de octubre a las 20, partido que marcará un momento trascendental en la historia de la Selección: Lionel Messi disputará su último encuentro con la camiseta argentina.

De esta manera, el mejor jugador del mundo pondrá punto final a una trayectoria que incluye la conquista de las Copas Américas 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, además de una extensa lista de récords personales y logros con el seleccionado.