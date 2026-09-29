Lionel Scaloni confirmó la formación que piensa para la Selección y habló de su futuro + Agregar ámbito en









El técnico adelantó algunos nombres para el amistoso ante Bolivia y explicó cómo será el proceso para definir su continuidad, mientras el plantel inicia una nueva etapa sin Lionel Messi.

Scaloni habló sobre el próximo equipo y su futuro en la Selección.

Lionel Scaloni ya tiene definido en mente la formación que utilizará la Selección argentina ante Bolivia, aunque todavía no se la comunicó al plantel. El entrenador esperará al último entrenamiento antes de confirmar los once que saldrán a la cancha este miércoles en Córdoba. Además, volvió a referirse a su futuro y reconoció que mantiene el deseo de continuar al frente del seleccionado.

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“Tengo el equipo, pero los jugadores todavía no lo saben”, explicó el técnico en conferencia de prensa. En ese sentido, adelantó que Nicolás Paz y Franco Mastantuono podrían compartir cancha, aunque aclaró que, en principio, jugará uno de los dos.

Sin embargo, Scaloni sí confirmó que Lautaro Martínez y Julián Álvarez compartirán la delantera. “En principio van a jugar juntos ahora Lautaro y Julián. Son dos grandes jugadores y vamos a ver qué tal juntos”, señaló.

La ausencia de Lionel Messi también generará cambios en el seleccionado. Scaloni explicó que la camiseta número 10 quedará sin dueño durante estos amistosos. “En estos partidos no tenemos obligación así que no le vamos a dar la camiseta a nadie. La idea es que se la quede uno, con lo lindo que es llevarla. Todavía no lo decidimos”, afirmó.

El entrenador además confirmó cómo quedará definido el orden de capitanes. Cristian Romero será el primero después de Messi y Nicolás Otamendi, mientras que Emiliano Martínez y Lautaro Martínez ocuparán los siguientes lugares. “El capitán ya era Cuti después de Leo y Ota. El segundo va a ser Dibu y el tercero, Lautaro”, explicó.

Lionel Scaloni ya tiene en mente el equipo para enfrentar a Bolivia este miércoles en Córdoba, pero esperará al último entrenamiento para confirmárselo a los jugadores. Scaloni habló sobre su continuidad en la Selección y las negociaciones con Tapia En paralelo, Scaloni habló sobre las conversaciones que mantiene con Claudio Tapia para definir su continuidad. Su contrato finaliza el 31 de diciembre y, por el momento, las partes avanzan en las negociaciones. “Cada vez que vengo tengo una reunión con Tapia. Nos juntamos y charlamos un rato para ver si podemos seguir avanzando. La verdad es que recién empezamos y la predisposición está de ambas partes”, contó. El técnico recordó que después de la última final había puesto en duda su permanencia porque necesitaba evaluar el futuro deportivo del equipo. “Si no veía la posibilidad de competir no hubiera abierto la chance de negociar mi continuidad”, sostuvo. También descartó cualquier contacto con River: “Hasta el 31 de diciembre estoy acá y los rumores son rumores. Nadie de River habló conmigo y no voy a escuchar a nadie. No es cierto”. Sobre una posible definición durante esta fecha FIFA, ratificó: “No sé si la decisión de mi continuidad se dará en esta fecha FIFA. No creo que den los tiempos”. Y agregó: “Mi continuidad no pasa porque Messi o los jugadores me pidan seguir. Se lo agradecería, pero no me cambia. Se agradece sinceramente, pero lo más importante es querer seguir”. De cara a esta nueva etapa, el entrenador aseguró que el objetivo del seleccionado no cambia pese a la ausencia de Messi. “Argentina siempre va a competir”, afirmó. Después del partido ante Bolivia, el equipo regresará a Buenos Aires para enfrentar a Burkina Faso y Benín.