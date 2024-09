La preocupación de Gallardo por la falta de triunfos de River: "Al equipo le falta vuelo futbolístico"

"Hemos sido un equipo que ha estado presente, pero que todavía le falta vuelo futbolístico. Mejorar de mitad de cancha para adelante. No nos alcanza, pero los rivales juegan y no te dejan" , remarcó el técnico sobre las trabas que le puso Independiente , que disputó casi todo el partido con un futbolista menos por la expulsión de Santiago López .

"Debemos mejorar muchísimo todavía. Necesitamos ser un equipo con mayor fluidez en el juego, pero sin entrar en la vorágine del querer todo ya", destacó.

Por último, dejó un mensaje optimista para los próximos encuentros: "No quiero ser tan dramático por no ganar en el campeonato desde que llegué yo, pero no todo es negativo".

"Yo remarco lo positivo, que somos un equipo presente, algo que al equipo le estaba faltando. No estamos contentos con no ganar. Pero soy optimista con lo que viene", sentenció.