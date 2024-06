La reacción de Lionel Messi al no recibir la asistencia de Nicolás González para el gol ante Guatemala

Durante el amistoso ante Guatemala , que terminó con una victoria de la Selección Argentina por 4-1 , Lionel Messi volvió a fastidiarse con Nicolás González por no pasarle la pelota . La reacción del futbolista rosarino fue clara y quedó captada por las cámaras que transmitían el partido.

Sin embargo, eligió jugarla hacia atrás, lo que provocó fastidio en "La Pulga", quien abrió los brazos por no haber recibido el pase.

Esta no es la primera vez que el capitán del combinado nacional se enoja con el ex Argentinos Juniors, ya que durante el partido ante Ecuador, el rosarino reaccionó con el delantero por no haberle pasado la pelota en un mano a mano que pudo haber terminado en gol.

messi nico gonzalez.mp4 Gentileza TyC Sports.

Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados para la Copa América 2024

La Selección Argentina confirmó la lista de convocados para la Copa América. Ángel Correa quedó fuera de los 26 elegidos, mientras que los jóvenes Valentín Carboni y Alejandro Garnacho ya tienen un lugar asegurado. De esta manera, los jugadores citados son: