La reina de la velocidad: Alfred brilló bajo la lluvia y ganó el oro en los 100 metros de París 2024

En la semifinal, celebrada poco antes de la final, Alfred ya había avisado a Richardson, dominándola en esa carrera, en la que ambas se clasificaron sin complicaciones.

En la final, una lenta salida de la texana le costó demasiado y fue incapaz de remontar el terreno perdido ante Alfred, que se ganó los focos bajo la lluvia en el Stade de France.

Estados Unidos tendrá que seguir esperando para reconquistar el oro olímpico de la prueba más importnate de la velocidad, que se le escapa desde que Gail Devers triunfara en casa en Atlanta 1996.

Julien Alfred se hace con la presea dorada en los 100m del atletismo femenil para coronar a su nación con la primer medalla en su historia... ¡ Y ES DE ORO!

Para Richardson, esta plata es su primera medalla olímpica en su debut en el evento, tres años después de haberse perdido la cita de Tokio por un positivo al cannabis.

No estará en los 200 metros, para los que no se clasificó, y su única esperanza de conseguir el oro olímpico queda ahora dependiendo del relevo 4x100 metros de su país.

Alfred sucede como reina olímpica de la línea recta a la jamaiquina Elaine Thompson-Herah, ganadora de esta prueba en 2016 y 2021 pero gran ausente en esta edición por una inoportuna lesión durante la preparación.

La también jamaicquina Shericka Jackson anunció el miércoles que renunciaba a los 100 metros para centrarse en los 200 metros y la veterana y mítica Shelly-Ann Fraser-Pryce, que a sus 37 años disputa sus quintos y últimos Juegos Olímpicos, estuvo ausente de la semifinal por un tema aún no resuelto: al parecer, no le permitieron competir por que no llegó al estadio en el transporte oficial.

La única jamaiquina que corrió la final, Tia Clayton, tuvo que conformarse con un séptimo y penúltimo lugar (11.04).

Santa Lucía, una pequeña isla del Caribe situada justo al sur de la francesa Martinica, irrumpe así en el mapa del atletismo mundial y consigue el mayor éxito deportivo de su historia.

Y con 23 años, Julien Alfred seguramente no ha dicho su última palabra.