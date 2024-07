La Selección Argentina le respondió a Drake tras perder su apuesta en la Copa América

Previo al apartido, Drake había posteado un mensaje para Lionel Messi: "this could get Messi"; la traducción al español sería: "esto podría atrapar a Messi ". El post está acompañado por una bandera de Canadá. Este hecho no pasó desapercibido por el equipo albiceleste.

La cuenta oficial de la selección en inglés realizó un posteo tras la victoria del equipo en el que escribía "Not like us, not with us". Traducida al español, la frase elegida significa: "No como nosotros, no con nosotros". Curiosamente, esta frase pertenece a una canción del rival de Drake, el rapero Kendric Lamar; por lo que muchos usuarios lo interpretaron como un claro mensaje para el canadiense.