McLaren se quedó con el campeonato de Constructores de Fórmula 1 por segunda vez consecutiva

La escudería británica logró su segundo título a pesar de que todavía quedan 6 carreras por delante y una interna entre pilotos creciente.

La escudería británica McLaren logró su segundo título consecutivo de constructores en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Singapur 2025 . El equipo aseguró el campeonato con seis carreras de antelación, marcando su dominio en la temporada actual. Este logro se alcanzó gracias a los resultados obtenidos en el circuito urbano de Marina Bay, donde Lando Norris terminó en el tercer puesto y Oscar Piastri en el cuarto.

La consagración de McLaren llegó tras una temporada destacada, con 12 victorias en 18 carreras y siete dobletes. El equipo británico superó a Mercedes , su inmediato perseguidor, por más de 300 puntos , dejando al equipo alemán con 325 unidades . Este título ubica a McLaren como el segundo equipo con más campeonatos de constructores en la historia de la Fórmula 1, solo por detrás de Ferrari, que suma 16 campeonatos .

El desempeño de McLaren en 2025 reafirma su recuperación tras una sequía de 26 años sin títulos . La escudería demostró superioridad desde el inicio de la temporada, manteniendo una ventaja sobre sus rivales. Aunque en 2024 logró el campeonato de constructores, no pudo repetir el éxito en el campeonato de pilotos, donde Max Verstappen de Red Bull se coronó campeón.

El Gran Premio de Singapur fue clave para que McLaren asegurara el título. La combinación de puntos obtenidos por Lando Norris y Oscar Piastri permitió al equipo alcanzar los 650 puntos , una cifra inalcanzable para sus competidores. Este logro dejó a McLaren como la referencia absoluta del campeonato en 2025.

El equipo británico llegó a las diez coronas en Singapur para ser el segundo más ganador de la historia, pero el festejo quedó opacado por una batalla interna entre Lando Norris y Oscar Piastri que finalmente estalló. Durante la carrera, un incidente en la primera vuelta generó tensiones entre los pilotos, con Piastri cuestionando las decisiones del equipo por radio.

El rendimiento de Alpine en el circuito urbano de Marina Bay

El GP de Singapur presentó desafíos para varios equipos, incluyendo a Alpine. El argentino Franco Colapinto partió desde la posición 16 y mantuvo un ritmo constante durante la carrera. Sin embargo, una estrategia de boxes que no rindió los resultados esperados lo relegó al puesto 16 en la llegada, sin sumar puntos.

Colapinto mostró su frustración tras la carrera, calificando el rendimiento del Alpine como "muy frustrante". Según explicó, el auto fue inmanejable en varios sectores del circuito, lo que afectó la estrategia y el ritmo de carrera. Aunque consiguió terminar por delante de su compañero Pierre Gasly, el joven piloto reconoció que el resultado no fue suficiente: "Hice todo lo que pude, pero con este auto es muy difícil obtener un buen resultado".

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó en la posición 19, reflejando las dificultades del equipo en el exigente circuito callejero. Alpine se ubica en la última posición del campeonato de constructores con 20 puntos, lo que evidencia los desafíos que enfrenta en la temporada actual.

Así queda el campeonato de pilotos y constructores tras el GP de Singapur

La clasificación de Pilotos tras el GP de Singapur:

1- Oscar Piastri (McLaren): 336 puntos

2- Lando Norris (McLaren): 314 puntos

3- Max Verstappen (Red Bull): 273 puntos

4- George Russell (Mercedes): 237 puntos

5- Charles Leclerc (Ferrari): 173 puntos

6- Lewis Hamilton (Ferrari): 127 puntos

7- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 88 puntos

8- Alexander Albon (Williams): 70 puntos

9- Isack Hadjar (Racing Bulls): 39 puntos

10- Nico Hülkenberg (Sauber): 37 puntos

11- Fernando Alonso (Aston Martin): 34 puntos

12- Carlos Sainz (Williams): 32 puntos

13- Lance Stroll (Aston Martin): 32 puntos

14- Liam Lawson (Racing Bulls): 30

15- Esteban Ocon (Haas): 28 puntos

16- Pierre Gasly (Alpine): 20 puntos

17- Yuki Tsunoda (Red Bull): 20 puntos

18- Gabriel Bortoleto (Sauber): 18 puntos

19- Oliver Bearman (Haas): 18 puntos

20- Franco Colapinto (Alpine): 0 puntos

21- Jack Doohan (Alpine)*: 0 puntos

*Fue reemplazado después de seis carreras

La tabla por el campeonato de Constructores tras el GP de Singapur:

1- McLaren: 650 puntos

2- Mercedes: 325 puntos

3- Ferrari: 300 puntos

4- Red Bull: 290 puntos

5- Williams: 102 puntos

6- Racing Bulls: 72 puntos

7- Aston Martin: 66 puntos

8- Sauber: 55 puntos

9- Haas: 46 puntos

10-Alpine: 20 puntos

La próxima carrera del calendario será el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará en el Circuito de las Américas el 19 de octubre. Este evento marcará el inicio de la recta final de la temporada, con seis carreras restantes en el calendario.