La Selección de Ecuador vuelve a elegir un argentino: Sebastián Beccacece será el DT

Sebastián Beccacece se convertirá en el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador tras la salida del español Félix Sánchez Bas. El ex ayudante de Sampaoli viene de dirigir en la segunda división de España.

El ex DT de Racing e Independiente quedó muy cerca de convertirse en el técnico de la "Tri", ya que solo resta su firma para hacerlo oficial, pero hubo un acuerdo de palabra entre ambas partes para arreglar su llegada.

Y en la segunda categoría quedó en la undécima posición con 59 puntos en 42 partidos con un saldo de 16 triunfos, 11 empates y 15 derrotas.

Con respecto a su llegada al seleccionado ecuatoriano, a pesar de que faltan cerrar algunos puntos en cuanto a lo económico, Beccacece habría acordado convertirse en entrenador con los dirigentes, lo que allanó el camino para la firma que lo vinculará hasta el Mundial 2026.

El anterior director técnico argentino que dirigió a Ecuador fue Gustavo Alfaro, desde 2020 a hasta fines de 2022, tras disputar el Mundial de Qatar luego de una clasificación histórica en las Eliminatorias Sudamericanas.

Eduardo Dominguez también fue candidato, pero eligió seguir en Estudiantes

Hace algunos días, uno de los candidatos a dirigir al seleccionado era Eduardo Domínguez, quien rechazó la oferta y dio sus razones para ello.

"Yo me siento cómodo acá, me siento bien. Uno de mis desafíos es querer volver a ganar o querer desafiarme para ver como entrenar nuevamente a un equipo que volvió a ganar y lograr que siga creciendo el equipo", explicó.

"Es lindo recibir ese tipo de propuestas o esas posibilidades. Pero hay veces que uno siente que el camino va por otro lado y no es por desmerecer ni nada. Realmente me tomó por sorpresa y uno no espera esas situaciones", agradeció el actual DT de Estudiantes de La Plata.